오늘 체감온도 33도 안팎 무더위…곳곳에서 소나기

토요일인 11일 전국이 무덥고, 일부 지역에선 소나기가 내릴 것으로 예측됐다.

기상청에 따르면, 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르고, 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

이날 오전 5시 기온은 서울 25.0도, 인천 25.0도, 수원 23.8도, 춘천 23.6도, 강릉 28.4도, 청주 24.3도, 대전 23.2도, 전주 24.8도, 광주 24.8도, 제주 28.5도, 대구 23.8도, 부산 25.1도, 울산 23.0도, 창원 23.8도 등이다.

낮 기온은 29∼36도로 예보됐다.

오전 6시부터 9시 사이 경기 북부와 강원 북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다. 제주에는 낮부터 비가 내릴 수 있다.

오후에는 충남권 동부와 충북 남부, 전북 북동부에 소나기가 내릴 수 있다.

소나기 예상 강수량은 대전·세종·충남 동부·충북·전북동부 5∼30㎜, 경기동부 5∼20㎜ 등이다.

제주도 해안과 남해안을 중심으로 너울이 높게 일 수 있어 해안가 안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼4.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.