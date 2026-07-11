창간 80주년 경향신문

“공수처 부당” 주장하며 버틴 윤석열, 법원은 “내란 수사권 있다” 마침표

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

12·3 불법계엄 선포 이후 583일 만인 지난 9일, 대법원에서 윤석열 전 대통령에 대한 첫 상고심 판단을 내놨다.

공수처 체포 방해와 계엄 당시 국무회의에서 국무원 심의권 침해 혐의 등을 심리한 1심 법원인 서울중앙지법 형사합의35부는 판결문에서 "공수처는 피고인의 직권남용 혐의에 대해 수사하던 중 내란 우두머리 혐의가 직권남용의 '관련 범죄'에 해당한다고 판단하고 수사에 착수한 것으로 보인다"고 적시했다.

그러면서 "이 사건은 동일한 사실관계를 전제로 한다는 점에서 두 혐의의 '직접성'이 인정되고, 수사의 대상이 동일하고 직권남용 혐의 수사 과정에서 자연스럽게 내란 우두머리 혐의가 드러날 수밖에 없다는 점 등을 보면 '관련성'도 인정된다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“공수처 부당” 주장하며 버틴 윤석열, 법원은 “내란 수사권 있다” 마침표

입력 2026.07.11 07:47

  • 김정화 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 서울역에 관련 방송이 생중계되고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 권도현 기자

윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 서울역에 관련 방송이 생중계되고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 권도현 기자

12·3 불법계엄 선포 이후 583일 만인 지난 9일, 대법원에서 윤석열 전 대통령에 대한 첫 상고심 판단을 내놨다. 이에 따라 지난해 1월 윤 전 대통령이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포를 방해한 혐의 등을 유죄로 보고 징역 7년을 선고한 원심이 확정됐다.

대법원이 대통령의 헌법상 불소추 특권에 대해 명확히 설명하고, 공수처의 수사권 범위에 대해 판단을 내린 건 이번이 처음이다.

‘대통령 불소추 특권’ 처음 판단한 대법…“수사까지 금지는 아냐”

고위공직자범죄수사처가 지난해 1월3일 윤석열 대통령에 대한 체포영장 집행에 나서 대통령 관저가 있는 서울 용산구 한남동 공관촌에 진입하고 있다. 문재원 기자

고위공직자범죄수사처가 지난해 1월3일 윤석열 대통령에 대한 체포영장 집행에 나서 대통령 관저가 있는 서울 용산구 한남동 공관촌에 진입하고 있다. 문재원 기자

계엄 선포 다음날인 2024년 12월4일 공수처에는 윤 전 대통령에 대한 직권남용 권리행사방해죄와 내란죄 등을 명시한 고발장들이 접수됐다. 윤 전 대통령이 직권을 남용해 비상계엄 선포 후 경찰과 계엄군으로 하여금 국회 출입 통제 등 의무 없는 일을 하게 했고, 국헌 문란의 목적으로 비상계엄 선포 후 폭동을 일으켰다는 내용이었다.

이에 대해 공수처가 수사에 나서고 이를 바탕으로 서울중앙지검에 이첩하자 윤 전 대통령 측은 줄곧 “공수처에는 수사 권한이 없다”고 반발했다. 공수처법에서 정하고 있는 ‘고위공직자범죄’에 형법상 내란죄가 포함되어 있지 않고, ‘관련 범죄’에도 해당하지 않는다는 이유였다. 또 당시 대통령으로서 헌법에 따라 내란·외환의 죄를 범한 경우를 제외하고 재직 중 형사상 소추를 받지 않는 불소추 특권이 있었기 때문에 공수처가 직권남용죄로 수사를 개시할 수도 없다고 했다.

그러나 이 주장은 1심에서부터 번번이 깨졌다. 공수처 체포 방해(특수공무집행방해)와 계엄 당시 국무회의에서 국무원 심의권 침해 혐의 등을 심리한 1심 법원인 서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)는 판결문에서 “공수처는 피고인의 직권남용 혐의에 대해 수사하던 중 내란 우두머리 혐의가 직권남용의 ‘관련 범죄’에 해당한다고 판단하고 수사에 착수한 것으로 보인다”고 적시했다. 그러면서 “이 사건은 동일한 사실관계를 전제로 한다는 점에서 두 혐의의 ‘직접성’이 인정되고, 수사의 대상이 동일하고 직권남용 혐의 수사 과정에서 자연스럽게 내란 우두머리 혐의가 드러날 수밖에 없다는 점 등을 보면 ‘관련성’도 인정된다”고 했다.

2심 법원에 이어 대법원 역시 이런 판단을 받아들였다. 대법원은 “수사의 효율성과 연속성 확보라는 공수처법상 관련 범죄 규정의 입법 취지 등을 고려하면 고위공직자범죄에 대해 수사를 개시하면서 구체적 관련 범죄 혐의를 알게 된 경우도 수사할 수 있다”고 했다.

대통령에 대한 강제수사나 임의수사가 허용되지 않는다는 변호인단 주장도 받아들이지 않았다. 대법원은 “재직 중 형사상 소추가 금지되더라도 수사까지 전면적으로 금지된다고 볼 수는 없고, 대통령 직무 수행이나 국가원수로서의 권위 확보에 지장을 초래하지 않는 범위 내의 수사는 가능하다”고 설명했다.

그러면서 “불소추 특권은 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 헌법상 원칙에 대한 예외이기 때문에 그 예외의 적용 범위를 지나치게 확대해서는 안 된다”며 “기본적인 수사까지 전면 금지된다고 보는 것은 불소추 특권의 문언이나 본질에 반할 뿐만 아니라 신속한 수사에 의한 실체적 진실 발견이라는 형사법 이념에도 부합하지 않는다”고 짚었다.

“서부지법 발부는 위법” 주장도 기각…“주소 관할 법원 맞아”

12·3 내란사태의 우두머리 혐의로 지난해 1월 15일 체포된 윤석열 대통령이 경기 과천시 고위공직자범죄수사처 청사 정문에 마련된 포토라인을 피해 후문으로 들어가고 있다. 문재원 기자

12·3 내란사태의 우두머리 혐의로 지난해 1월 15일 체포된 윤석열 대통령이 경기 과천시 고위공직자범죄수사처 청사 정문에 마련된 포토라인을 피해 후문으로 들어가고 있다. 문재원 기자

윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처가 발부받은 체포 영장이 부적법하다고 주장하고, 대통령 경호처를 동원해 영장 집행을 방해했다. 윤 전 대통령 측은 공수처의 관할 법원인 서울중앙지법이 아닌 서울서부지법에 체포와 수색영장을 청구한 것이 위법하다고 주장했다. 서부지법 역시 관할 위반을 이유로 영장 청구를 기각했어야 하는데도 이를 발부했다고도 했다.

그러나 대법원은 이에 대해서도 “범죄지 또는 피고인의 당시 주소(서울 용산구)를 관할하는 서부지법은 피고인에 대한 체포 영장과 수색영장을 발부할 권한이 있었다”며 “피고인은 당시 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 않았고, 공수처는 직권남용죄 수사 과정에서 인지한 내란 우두머리죄에 대한 수사권을 가지므로 체포 영장 발부의 실질적 요건이 충족됐다”고 했다.

이에 따라 윤 전 대통령이 1년 넘게 끌어온 ‘공수처 위법 수사’ 주장도 별 소득 없이 일단락될 것으로 보인다. 대법원 선고 이후 공수처는 언론 공지를 통해 “공수처는 사건 발생 직후부터 헌법과 법률이 부여한 권한에 따라 수사를 진행했다. 수사권과 절차를 둘러싼 다양한 논란이 제기됐지만, 법원은 영장 발부 단계는 물론 1심과 2심에 이어 대법원에 이르기까지 일관된 판단을 통해 관련 쟁점을 심리하고 결론내렸다”고 환영했다. 이어 “이번 판결을 통해 그동안의 수사 절차와 권한에 관한 사법적 판단이 최종적으로 마무리된 것으로 받아들인다”고 덧붙였다.

국무위원들은 대법원 가는데, 내란 우두머리 윤석열은 2심 시작도 못해 [법정 417호, 내란의 기록]

법원이 12·3 내란에 가담한 국무위원들의 내란 혐의를 2심에서도 인정하고, 중형을 선고했다. 그러나 정작 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 2심 재판은 아직 시작도 못 한 상태다. 윤 전 대통령 측이 1심에서부터 재판 지연 전략을 써온 탓이다. 결국 대법원은 내란 우두머리와 가담자들의 상고심 결론을 한꺼번에 내지 못하고, 국무위원들에 대...

https://www.khan.co.kr/article/202605160600031

“정상 작전인 줄 알았다”…시민과 대치한 계엄군, 처벌은 어디까지? [법정 417호, 내란의 기록]

지귀연 서울중앙지법 부장판사는 지난 2월19일 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고하면서 양형 이유를 이렇게 설명했다. 지 부장판사는 “피고인들의 내란 행위는 폭력적 수단으로 민주주의 가치를 훼손했다는 점에서 비난의 여지가 크다”며 “이런 일반적인 사정 외에도 재판부가 가장 안타깝게 생각하는 건 군과 경찰의 중립성이 크게 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604250600031

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글