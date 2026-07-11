지금이야말로 꽈리고추가 가장 맛있는 계절 베이컨 넣어 센불에 후다닥 볶으면, 젓가락 멈출 수 없는 밥도둑 탄생

오늘 부엌에는 유독 청량하고 매운 향이 맴돈다. 뜨거운 공기 사이로 금세 퍼져 나가는 꽈리고추 특유의 맵싸한 향. 신기하게도 코끝을 톡 쏘면서도 답답하지가 않다. 뜨거운 공기 속을 시원하게 가르는 바람처럼 느껴지는 것이, 덕분에 꽈리고추를 볶는 날이면 더위에 무뎌진 입맛 걱정일랑 순식간에 날아가 버린다.

지금이야말로 꽈리고추가 가장 맛있는 계절. 싱싱한 초록빛을 머금은 꽈리고추를 한입 베어 물면 아삭한 식감이 먼저 들어오고, 뒤이어 은은한 단맛과 매운 향이 입안을 채운다. 아찔하게 매운맛을 걱정하지만 사실 대부분은 순한 맛이라 부담 없이 즐길 수 있고, 가끔 한두 개가 선사하는 예상치 못한 랜덤 매운맛은 여름날 작은 이벤트처럼 웃음을 만든다.

특유의 향으로 잡내를 잡아주는 꽈리고추를 볶을 때는 베이컨을 더한다. 노릇하게 구워진 베이컨에서 고소한 기름이 흘러나오면 한입 크기로 툭툭 썬 꽈리고추를 넣고 센 불에서 빠르게 볶아낸다. 그렇게 익어가는 소리, 냄새, 그리고 어우러진 맛은 순식간에 서로를 정점으로 끌어올린다. 간은 연두순으로 해주고, 채 썬 양파를 함께 볶아 단맛을 더한다. 마지막으로 참기름이나 깨를 뿌려 고소한 맛까지 더해주면 아, 젓가락을 멈출 수가 없는 밥도둑의 탄생이다.

갓 지은 따뜻한 밥 위에 한 숟갈 올려 먹으면 또 다른 반찬이 없어도 충분. 입안 가득 맴도는 감칠맛과 은은한 매운 향은 입맛을 다시 깨워주고, 어느새 밥그릇은 바닥을 보인다. 역시 여름철 식탁에는 화려한 요리보다 톡톡 튀는 반찬 하나가 주는 만족감이 더 클 수밖에 없다. 여름이 점차 길어질수록 유달리 꽈리고추 쟁이기에 집착하고야 마는 이유. 한 김 식어도 맛과 향이 그대로 살아있고, 양념이 더 깊게 배어 도시락 반찬으로도 제격이다. 냉장고에 한 통 만들어 두면 바쁜 아침에도, 입맛 없는 저녁에도 반찬 걱정 없이 마음이 다 푸근해진다.

요리는 거창한 재료보다 제철 식재료 하나를 가장 맛있게 즐기는 일에서 시작되는지도 모른다. 계절이 품은 싱그러움을 가장 잘 담고 있는 채소를 찾아, 결이 맞는 레시피를 발견해 기어코 불 앞에 서는, 그 부지런한 일련의 조리 과정을 거치고 나면, 팬 위에서 더욱 선명해진 초록이를 더없이 즐기며 여름이라는 계절을 입안에 온전히 담아낼 수 있다. 청량한 향을 따라 부엌으로 모여든 가족들이 어느새 밥 한 공기를 비워내는 우리 집 밥도둑. 꽈리고추 베이컨 볶음 상세레시피는 새미네부엌 사이트 참고.

✅ 여름 입맛 지킴이, ‘꽈리고추 베이컨 볶음’ 재료

꽈리고추 15개(150g), 다진 마늘 1스푼(10g), 폰타나 포도씨유 1스푼(10g), 베이컨 6줄(114g), 양파 1/5개(60g)

양념 = 요리에센스 연두순 1스푼(10g), 샘표 통참깨 참기름 1스푼(10g), 깨 0.5스푼 (2g)

✅ 여름 입맛 지킴이, ‘꽈리고추 베이컨 볶음’ 만들기

1. 꽈리고추는 세척 후 꼭지를 떼고 2~3 등분하고 베이컨은 2㎝ 크기로 썰어요.

2. 양파는 0.2㎝ 두께로 얇게 채 썰어요.

3. 예열한 팬에 식용유를 두르고 베이컨을 넣어 중불에서 1분간 노릇하게 볶아 기름을 내요.

4. 다진 마늘, 양파를 넣어 향이 올라올 때까지 중불에서 1~2분 더 볶아요.

5. 꽈리고추를 넣고 센 불로 올려 2~3분간 빠르게 볶아요.

6. 연두순을 넣어 1분간 더 볶아주면 완성! 마무리로 참기름과 깨를 뿌려요.

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소