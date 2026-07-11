‘올리브유 × 메밀국수’ 이 조합, 들기름 뺨치네

튀김·무침·밥·찜…요리 전문가 나카가와 히데코의 ‘올리브유 활용법’

좋은 올리브유를 사두고도 샐러드 드레싱에만 쓰거나, 한 숟갈씩 건강식처럼 챙겨 먹는 정도에 그친다면 활용법을 바꿔볼 만하다. 서울 연희동에서 요리 교실 ‘구르메 레브쿠헨’을 운영해온 나카가와 히데코(사진)는 20대에 처음 사회생활을 했던 스페인에 대한 애정으로 다양한 현지 요리를 소개해왔다. 지난 6월 초에는 전채, 샐러드, 파스타, 쌀 요리, 고기 요리, 디저트 등 77가지 스페인 요리 레시피를 담은 <스페인 요리>를 출간했다. 서문에 “올리브유는 스페인 요리의 영혼이자, 중요한 기반”이라고 쓸 정도로 올리브유에 대한 애정도 각별하다. 지난달 29일 올리브유를 테마로 한 히데코의 쿠킹 클래스에 직접 참여했다. 제철 식재료를 활용해 참기름 대신 올리브유를 넣기만 하면 되는 메뉴가 많아 활용도가 높았다.



메밀국수와 모둠 채소튀김



메밀국수 하면 가다랑어포 육수를 더한 일본식 장국인 쯔유부터 떠올린다. 올리브유에 비볐더니 메밀 향과 올리브유의 풍미가 은은하게 어우러졌다. 여기에 제철 채소를 올리브유에 튀긴 모둠 튀김을 올리니 근사한 한 끼가 됐다. 튀김에 밀가루 반죽을 적게 사용해 느끼함을 더는 것이 포인트다.



재료 = 메밀국수 2묶음(2인분), 루콜라 2~3줄기, 버섯 한 줌, 얇게 썬 단호박 6~7장, 밀가루 4큰술, 물 2큰술, 올리브유(튀김용), 소금·와사비 약간



① 제철 채소를 먹기 좋은 크기로 썰어 밀가루를 묻힌 뒤 채소끼리 붙을 정도로만 물을 넣어 섞는다.



② 170도로 예열한 올리브유에 재료를 넣어 바싹 튀긴다.



③ 그릇에 삶은 메밀국수를 담고 모둠 튀김과 와사비를 올린 뒤 소금과 올리브유를 뿌려 비벼 먹는다.



토마토 초피 올리브유 무침



맛있는 샐러드를 만드는 데 거창한 드레싱이 필요한 건 아니다. 포인트가 되는 식재료를 더하거나, 맛있는 올리브유만 있어도 충분하다. 초피열매를 넣은 토마토 무침은 현미 주먹밥 튀김에 함께 내니 산뜻한 맛이 느끼함을 잡아줬다.



재료 = 마틸다 토마토(미니 토마토) 5개, 시소 8장, 생강 2g, 초피열매 1큰술, 소금 ⅓작은술, 올리브유 2작은술



① 토마토는 꼭지를 제거한 뒤 4등분한다.



② 소금에 절여두었던 초피열매는 절구에 넣고 으깬다.



③ 볼에 토마토, 초피열매를 넣은 뒤 손으로 찢은 시소잎과 다진 생강, 올리브유를 넣고 버무린다.



민트 풍미 더한 가지찜 부르스케타



부르스케타는 구운 빵 위에 토마토, 올리브 등 다양한 재료를 얹어 먹는 애피타이저다. 나물로만 먹던 제철 가지를 토핑으로 쓰면 색다른 계절 별미를 맛볼 수 있다. 히데코는 “가지 향이 생각보다 강하다”며 “이때는 무난한 향의 올리브유가 어울린다”고 추천했다. 요리에는 스페인에서 가장 많이 생산되는 올리브인 피쿠알 품종으로 만든 올리브유를 사용했다.



재료 = 가지 3개, 바게트 1개, 올리브유 2큰술, 소금 ⅓작은술, 민트잎 10장, 다진 마늘·후추 약간



① 가지는 껍질을 제거하고 김이 오른 찜통에 올려 5분간 찐 뒤 차갑게 식혔다가 다진다. 민트도 잘게 다져둔다.



② 볼에 모든 재료와 양념을 넣어 섞은 뒤 슬라이스한 바게트 위에 올린다.



올리브유 전갱이 회무침



카르파초는 ‘서양식 회무침’ 정도로 알려진 요리다. 엑스트라버진 올리브유를 넉넉히 뿌리고 레몬즙, 소금, 후추 등을 곁들이는 것이 기본이다. 익숙한 재료를 사용하면, 다소 낯선 카르파초보다 친숙한 ‘회무침’으로 변주가 가능하다. 원래 조리법의 참기름 대신 올리브유를 넣었는데도 낯설다는 느낌은 거의 없었다. 이때는 풍미가 강한 올리브유가 잘 어울린다.



재료 = 전갱이 횟감 300g, 생강 엄지 크기, 쪽파 2줄, 시소 8장, 소금 1작은술, 올리브유 적당량



① 횟감은 얇게 포를 떠 소금을 뿌린 뒤 냉장고에서 1시간 재운다. 물기가 나오면 키친타월로 닦는다.



② 생강은 강판에 갈고, 쪽파는 얇게 썰고, 시소는 손으로 잘게 찢어둔다.



③ 볼에 모든 재료와 양념을 섞어 버무린다.



현미 주먹밥 올리브유 튀김



리소토를 둥글게 빚어 빵가루를 입혀 튀긴 시칠리아의 대표적인 튀김 요리인 아란치니를 응용한 요리다. 현미와 올리브유가 만나니 별다른 양념이 없어도 고소한 맛이 한층 살아났다. 흔히 생으로 써야 하는 것으로 알려진 엑스트라버진 올리브유는 일반적인 생각보다 높은 온도까지 사용할 수 있다. 정제 올리브유는 발연점이 약 220도 안팎이라 튀김에도 사용할 수 있다.



재료 = 따뜻한 현미밥 2공기(주먹밥 5~6개 분량), 모차렐라 치즈 100g, 소금 약간, 올리브유(튀김용)



① 현미밥을 지은 뒤 적당량을 덜어 속에 모차렐라 치즈를 넣고 주먹밥을 만든다.



② 170도로 예열한 올리브유에 주먹밥을 넣고 겉이 노릇노릇 바삭해질 때까지 튀긴 뒤 건져내 소금을 뿌린다.

