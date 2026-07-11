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SK하이닉스, 나스닥 첫날 168달러로 마감…공모가대비 13% 급등

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본문 요약

미국주식예탁증서 상장을 통해 나스닥에 입성한 SK하이닉스가 첫 거래일인 10일 13% 넘게 급등했다.

전날 거래소 정규장의 SK하이닉스 종가 218만원보다 약 16% 높은 금액이다.

ADR 마감가를 기준으로 SK하이닉스의 시가총액을 단순 계산하면, 1조2000억 달러 수준이다.

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SK하이닉스, 나스닥 첫날 168달러로 마감…공모가대비 13% 급등

입력 2026.07.11 08:44

  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 SK하이닉스가 첫 거래일인 10일(현지시간) 13% 넘게 급등했다.

곽노정 SK하이닉스 CEO 가 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 나스닥 ‘오프닝 벨’ 행사에서 상장 기념패를 들어보이고 있다. 연합뉴스

곽노정 SK하이닉스 CEO 가 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 나스닥 ‘오프닝 벨’ 행사에서 상장 기념패를 들어보이고 있다. 연합뉴스

170달러로 거래를 시작한 SK하이닉스는 장 중 한때 177달러까지 치솟았다. 오후에는 일부 상승 폭을 반납하며 168.49달러로 첫날 장을 마감했다. 한국 거래소 시장에서 SK하이닉스의 3거래일 평균 주가에 약 2.7% 프리미엄을 반영해서 책정한 ADR 공모가보다 약 13.1% 높은 수치다.

ADR 마감 가격을 원화로 환산하면 한국 주식 한 주당 252만8000원 정도다. 전날 거래소 정규장의 SK하이닉스 종가 218만원보다 약 16% 높은 금액이다.

ADR 마감가를 기준으로 SK하이닉스의 시가총액을 단순 계산하면, 1조2000억 달러 수준이다. 미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 1조1000억 달러를 넘어서는 수준이다.

SK하이닉스의 이번 ADR 상장은 총 265억 달러(약 40조원) 규모로 지난달 기업공개(IPO)로 역대 최고기록을 세운 스페이스X(857억 달러)에 이어 미국 시장에서 두 번째로 큰 규모다.

첫날 거래는 임시 종목코드인 ‘SKHYV’로 이뤄졌다. 오는 13일부터는 정식 티커인 ‘SKHY’로 변경돼 정규 거래에 들어간다.

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