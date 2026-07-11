“뒤로 걸으면 무릎에 좋다?”… 전문가들이 말하는 ‘뒤로 걷기’의 진짜 효과와 주의할 점

평소 잘 쓰지 않는 근육 사용할 수 있어 효과보다 중요한 것은 안전, 느린 트레드밀 연습부터

공원이나 운동장 트랙을 따라 걷다 보면 간혹 난감한 상황이 생긴다. ‘뒤로 걷는’ 보행자를 앞에 두고 걷게 되는 상황이다. 내내 마주 보고 걸어야 하는 상황이 불편하기도 하지만, 혹 뒤로 걷다가 넘어지는 것은 아닌지 보는 것만으로도 불안하기 때문이다. 위험을 감수하고 하는 뒤로 걷기, 정말 건강에 도움이 될까.

미국 뉴욕 노스웰 헬스의 스포츠의학 전문의 에이미 웨스트는 미국 건강매체 프리벤션을 통해 “앞으로 걷기는 매번 같은 근육을 반복적으로 사용한다”며 “걷는 방식을 바꾸면 다른 근육들이 활성화돼 보다 균형 있는 근력 발달에 도움이 된다”고 전했다. 뒤로 걷기는 평소 잘 사용하지 않는 근육을 활성화하고 균형감각과 협응력을 높이는 데 도움이 될 수 있다는 것이다. 다만 효과만큼이나 안전하게 하는 것이 무엇보다 중요하다고 전문가들은 강조한다.

뒤로 걸으면 특히 허벅지 앞쪽(대퇴사두근), 엉덩이 근육(둔근), 고관절 굽힘근, 코어 근육을 사용하게 된다. 평소 잘 쓰지 않던 근육까지 함께 사용하면서 하체 안정성과 자세 유지 능력을 높이는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.

하지만 뒤로 걷기는 눈으로 진행 방향을 확인하기 어렵다. 이 때문에 몸은 평소보다 균형을 더 많이 잡아야 하고, 뇌 역시 발의 위치와 몸의 움직임을 더 세밀하게 조절해야 한다. 미국 네바다대 라스베이거스 캠퍼스의 운동학 교수이자 뒤로 걷기 연구자인 재닛 S. 듀펙 박사는 “뒤로 걷기는 균형감각과 협응력, 고관절의 가동 범위를 향상시키는 데 도움이 될 수 있어 물리치료 현장에서도 활용된다”고 전했다. 실제로 뇌졸중이나 하지 손상 재활 프로그램에도 뒤로 걷기가 활용되는 경우가 있다.

뒤로 걷기가 주목받는 이유 중 하나는 무릎이다. 일부 연구에서는 뒤로 걸을 경우 앞으로 걸을 때보다 무릎 관절에 가해지는 압박력이 줄어들 수 있는 것으로 보고됐다. 그래서 재활 치료나 무릎 통증 관리 프로그램에서 보조 운동으로 쓰이기도 한다.

또한 뒤로 걷기는 익숙하지 않은 움직임이라 몸이 새로운 움직임에 적응하기 위해 더 많은 에너지를 사용하기 때문에 심박수가 올라가고 칼로리 소모도 증가할 수 있다는 견해도 있다.

하지만 효과보다 더 중요한 것은 안전이다. 뒤로 걷기의 가장 큰 단점은 앞을 볼 수 없다는 것이다. 전문가들은 처음부터 공원이나 인도에서 뒤로 걷는 것은 권하지 않는다. 보행자나 자전거, 턱, 계단 등을 보지 못해 넘어질 위험이 있기 때문이다.

전문가들은 아주 느린 속도로 설정한 트레드밀에서 시작할 것을 권한다. 손잡이를 잡을 수 있는 환경에서 연습하는 것이 우선이다. 이후 뒤를 자주 확인할 수 있는 넓고 평평한 공간을 이용한다. 처음에는 30초에서 1분 정도만 시도하고 점차 시간을 늘리는 것을 권장하지만, 어지럼증이나 균형장애가 있다면 혼자 시도하지 말아야 한다.

뒤로 걷기를 포함해 옆으로 걷기, 까치발 걷기 등 다양한 걷기 방법을 번갈아 하면 균형감각과 민첩성을 기르는 데 도움이 된다. 하지만 이는 어디까지나 일반 걷기와 근력운동을 보완하는 운동이지 이를 대신하는 것은 아니다. 전문가들은 익숙해질 때까지는 반드시 안전한 환경에서 짧은 시간부터 시작하고, 일반 걷기와 근력운동을 함께 실천하는 것이 가장 바람직한 방법이라고 조언한다.