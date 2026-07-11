(2) 스킨답서스

봄이 새잎을 기다리는 계절이라면, 여름은 과습을 경계해야 하는 계절이다. 특히 장마가 시작되는 7월은 높은 습도와 잦은 비로 식물 관리가 한층 까다로워지는 시기다. 잎이 노랗게 변하거나 뿌리가 썩는 일도 이 시기에 많이 발생한다. 이 과정에서 많은 사람은 식물 관리의 핵심을 ‘물을 얼마나 줄일 것인가’에서 찾는다. 하지만 실제로는 물보다 먼저 살펴야 할 것이 있다. 습도와 공기의 흐름이다.



식물은 비를 맞고 자라는 생명체지만, 화분 속 환경은 자연과 다르다. 화분 안 흙은 한 번 젖으면 쉽게 마르지 않고, 실내는 장마가 길어질수록 공기가 정체된다. 뿌리는 산소를 충분히 공급받지 못한다. 또 과도한 습기는 곰팡이를 번식시키고 버섯파리 같은 해충을 불러들인다. 즉 장마철 식물이 무너지는 이유는 물이 많아서가 아니라, 마르지 않는 환경이 지속되기 때문이다. 그래서 장마철에는 물 주는 날짜보다 흙의 상태를 먼저 확인하는 습관이 필요하다.



방법은 간단하다. 손가락으로 흙을 만져보고, 화분을 한 번 들어보는 것만으로도 식물의 상태를 상당 부분 읽을 수 있다. 물을 머금은 화분은 묵직하다. 달력보다 화분이 보내는 신호를 읽는 것, 장마철 식물 관리의 출발점은 그 작은 차이에서 시작된다.



환기는 물 주기만큼 중요한 관리 요소다. 식물은 조용한 공기보다 움직이는 공기를 더 좋아한다. 맞바람이 한 번 지나가는 것만으로도 화분 속 습기는 빠르게 빠져나가고, 병해충이 생길 가능성도 낮아진다.



의외로 많은 사람이 놓치는 곳은 화분 바닥이다. 화분은 위보다 아래가 늦게 마른다. 받침 위에 올려둔 화분은 바닥이 오랫동안 젖어 있는 경우가 많다. 작은 습기가 반복되면서 뿌리가 약해지고 과습이 시작된다. 장식 돌이나 마사토를 받치거나 작은 받침대를 이용해 화분을 살짝 띄워두면 공기가 통하면서 물기가 빨리 마른다.



휴가를 앞뒀다면 관리 방식을 다르게 할 필요가 있다. 식물이 걱정된다는 이유로 출발 직전 평소보다 많은 물을 주는 경우가 적지 않다. 하지만 갑자기 늘어난 수분은 식물에 부담이 될 가능성이 크다. 평소처럼 물을 준 뒤 배수가 끝나도록 두고, 강한 직사광선 대신 밝은 간접 광이 드는 곳으로 옮겨두는 편이 오히려 안전하다.



일주일 정도 집을 비운다면 저면관수도 좋은 선택이다. 식물이 필요한 만큼만 천천히 수분을 흡수하기에 물 부족과 과습을 동시에 줄일 수 있다. 특히 수경재배에 잘 적응하는 식물을 활용하면 부담을 줄일 수 있다. 대표적인 식물이 스킨답서스다.



초록빛 하트 모양 잎이 길게 늘어지는 스킨답서스는 생명력이 강하고 환경 적응력이 뛰어나 ‘국민 반려식물’로 불릴 만큼 꾸준한 사랑을 받고 있다. 실내에서도 비교적 잘 자라고 관리가 쉬워 식물을 처음 키우는 사람에게 많이 추천하는 식물이기도 하다. 특히 줄기의 마디만 물에 잠기도록 유리병에 꽂아두면 새 뿌리를 쉽게 내리는 것이 가장 큰 장점이다. 장마철에는 오히려 물꽂이가 과습 부담을 줄이는 관리법이 될 수 있다. 가지치기한 줄기를 유리병에 꽂아두면 여행을 다녀오는 사이 새하얀 뿌리를 내린 모습을 어렵지 않게 만날 수 있다. 흙이 마르는 속도와 공기의 흐름을 읽는 것. 그것이 식물을 건강하게 키우는 가장 좋은 관리법이다.

