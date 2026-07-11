감자 잘랐더니 구멍 ‘뻥’…벌레 흔적? 곰팡이? 먹어도 되나

감자를 자르다가 단면 한가운데 구멍이 뚫린 모습을 보고 당황한 경험, 누구나 한 번쯤 있을 것이다. 썩은 것 같기도 하고, 벌레가 먹은 흔적처럼 보이기도 한다. 전문가들은 감자 속 빈 공간이 반드시 부패를 의미하는 것은 아니라고 설명한다.

최근 해외 인터넷 커뮤니티에서는 이러한 감자를 두고 먹어야하는지 버려야하는지에 대한 설왕설래가 오갔다. 사실 이는 감자가 자라는 과정에서 중심부에 빈 공간이 생기는 생리장해의 일종이다. 대표적인 원인은 ‘중심공동’ 이다.

미국 농무부 자료에 따르면, 중심공동은 감자가 짧은 기간에 급격하게 성장할 경우 내부 조직의 발달 속도가 겉부분 성장을 따라가지 못해 중심부에 구멍이 생기는 현상이다. 특히 강우 뒤 갑자기 많은 수분을 흡수했거나, 생육 후반에 급격히 비대해진 큰 감자에서 자주 나타난다.

농촌진흥청도 중심공동을 감자 재배 과정에서 발생하는 대표적인 생리장해 가운데 하나로 소개하고 있다. 즉, 감자를 사 온 뒤 잘못 보관해서 생긴 문제가 아니라 수확되기 전 재배 과정에서 이미 만들어졌을 가능성이 크다는 뜻이다.

중심공동은 대체로 크기가 큰 감자에서 많이 발견된다. 감자가 빠르게 비대해지는 시기에 기온이나 수분 조건이 급격하게 변하면 중심 조직에 틈이 생기기 쉽기 때문이다.

실제로 감자 재배 연구에서는 생육 초기에 건조했다가 이후 많은 비가 내리거나, 과도한 질소 비료 사용으로 급격한 성장이 일어난 경우 발생률이 높아지는 것으로 알려져 있다.

그렇다면 먹어도 괜찮을까. 냄새나 변색이 없다면 대부분 먹어도 문제가 없다. 중심공동은 품질 문제일 뿐 식품 안전 문제는 아니다. 다만 공동 주변 조직은 식감이 푸석하거나 단단해진 경우가 있어 해당 부분을 조금 도려내고 조리하는 것을 권장한다.

반면 시큼하거나 이상한 냄새가 난거나 점액질이 생겼을 경우, 곰팡이가 피어 있거나 중심부가 검게 변하면서 물러져 있는 경우는 단순한 중심공동이 아니라 실제 부패가 진행됐을 가능성이 있다.

구멍보다 위험한 것은 따로 있다. 감자에서 정말 주의해야 할 신호는 구멍보다도 초록색 변색이다. 껍질이나 과육이 녹색으로 변했다면 독성 물질인 솔라닌이 증가했을 가능성이 있기 때문이다. 감자 속 빈 공간은 의외로 흔한 생리현상이지만, 초록색 감자는 위험할 수 있으므로 먹지않는 게 좋다.