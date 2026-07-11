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문 틈의 ○○○○까지 닦아야 진짜 냉장고 청소 끝!

입력 2026.07.11 10:30

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pexels

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냉장고 안 선반은 자주 닦아도 의외로 청소를 잊기 쉬운 곳이 있다. 바로 냉장고 문 가장자리를 따라 붙어 있는 ‘고무 패킹’이다. 이 부위는 냉장고 위생은 물론 성능에도 영향을 주는 중요한 부분이다.

단순한 고무가 아니다…냉기 지키는 핵심 부품

고무 패킹은 냉장고 문이 닫혔을 때 외부 공기를 차단하고 내부 냉기를 유지하는 역할을 한다. 문 틈 사이에 먼지나 음식물 찌꺼기, 습기가 쌓이면 밀폐력이 떨어질 수 있다. 이 경우 냉장고가 설정 온도를 유지하기 위해 더 오래 작동하면서 전력 소비가 늘고 음식 보관 상태에도 영향을 줄 수 있다. 냉장고 고무 패킹을 정기적으로 손보지 않으면 곰팡이 발생, 전기요금 증가, 음식 신선도 저하로 이어질 수 있다.

고무 패킹은 접히는 구조 때문에 물기와 오염물이 쉽게 끼인다. 특히 여름철에는 습기가 많아 패킹 안쪽 주름 부분에 곰팡이나 세균이 번식하기 쉽다. 때문에 냉장고에서 원인을 알 수 없는 냄새가 난다면 선반보다 패킹을 먼저 확인해보는 게 좋다.

고무 패킹은 부드러운 천이나 스펀지에 물을 적셔 패킹의 접힌 부분까지 꼼꼼히 닦아야 한다. 젓가락처럼 뾰족한 도구를 행주로 감싸서 틈까지 닦아야 개운하다. 패킹 주름 사이를 젖은 천으로 닦은 뒤에는 마른 천으로 한 번 더 물기를 제거해야 한다. 물기가 남으면 곰팡이가 생길 수 있기 때문이다.

곰팡이나 검은 얼룩이 보인다면 중성세제나 식초 희석액을 이용해 청소하면 된다. 제품 설명서에서 사용 가능한 세제를 확인하는 것이 좋다.

청소 전문가들은 패킹 상태를 최소 월 1회 정도 점검할 것을 권장한다. 청소 후에는 종이 한 장을 문에 끼운 뒤 닫아보는 방법으로 밀폐력을 확인할 수 있다. 종이가 쉽게 빠진다면 패킹이 노후됐거나 밀착력이 떨어졌을 가능성이 있다.

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