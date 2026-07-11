옥수수 다 먹고 남은 ‘속대’, 그냥 버리지 마세요…뜻밖의 쏠쏠한 활용법

옥수수가 제철을 맞았다. 달콤한 알갱이를 다 먹고 나면 옥수수 속대는 그대로 쓰레기통에 버리기 마련이다. 요리 전문가들은 알맹이를 떼어낸 뒤 남은 속대도 활용하고 있었다. 단맛과 향이 남아 있어 다양한 요리에 활용할 수 있다고 한다.

옥수수 속대를 활용하는 가장 간단한 방법은 옥수수 육수를 만드는 것이다. 방법은 어렵지 않다. 알갱이를 먹고 남은 속대를 냄비에 넣고 물을 부은 뒤 30분에서 1시간 정도 약한 불에서 끓이면 속대에 남아 있던 당분과 향이 우러나 자연스러운 단맛의 육수가 완성된다. 여기에 양파, 당근, 샐러리, 월계수잎 등을 함께 넣으면 풍미가 한층 깊어진다.

이렇게 완성한 육수는 감자수프와 옥수수수프, 콘차우더, 리소토, 카레, 죽, 파스타 소스 등에 활용할 수 있다. 밥을 지을 때 넣고 은은한 단맛을 즐길 수도 있다. 완성한 육수는 냉동하면 약 6개월 정도 보관할 수 있다.

최근에는 말린 옥수수 속대를 차 재료로 판매하는 곳도 있다. 속대에는 일부 항산화 성분이 남아 있는 것으로 알려졌지만, 혈압이나 혈당 개선 등 특정 건강 효과를 입증한 연구는 아직 충분하지 않다. 전문가들은 옥수수 속대차는 건강기능식품이 아니라 카페인 없이 즐길 수 있는 구수한 음료 정도로 생각하는 것이 적절하다고 전한다.

옥수수 속대를 잘 말려두었다가 고기나 생선을 훈연할 때 은은한 단맛을 더하는 연료로 사용하기도 한다. 텃밭이 있다면 잘게 잘라 퇴비 재료로 활용할 수도 있다. 다만 속대는 섬유질이 많아 잘 썰어야 분해가 빨라진다.

그렇다면 옥수수 속대는 음식물쓰레기일까, 아닐까. 대부분 지방자치단체는 옥수수 속대를 일반쓰레기(종량제봉투)로 분류한다. 속대는 매우 단단하고 섬유질이 많아 가축 사료나 음식물 자원화 시설에서 처리하기 어렵기 때문이다. 반면 옥수수 알갱이는 음식물쓰레기로 배출해야 한다. 여름철 젖은 옥수수 속대를 종량제봉투에 넣으면 냄새가 나거나 벌레가 생기기 쉽다. 바로 버리지 못한다면 하루 정도 바람이 잘 드는 곳에서 말려 수분을 줄인 뒤 버리면 위생적으로 처리할 수 있다.