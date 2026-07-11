한동훈, 안규백 탈영 의혹에 “병적기록 미공개…탈영보다 더한 내용 있나”

한동훈 무소속 의원이 안규백 국방부 장관의 탈영 의혹을 두고 “더 심한 내용이 있나”라며 병적기록부를 공개하라고 촉구했다.

한 의원은 11일 페이스북에서 “탈영 의혹을 받고도 설명 못하고 버티는 사람이 지금 전작권 전환, 육해공 3사 통합 등 전 국민의 안전을 위험하게 하는 일들을 독단적으로 추진하고 있다”고 적었다.

한 의원은 “국민들은 이해당사자 안규백 씨 말보다 공적기록인 병적기록에 기재된 내용을 믿는다”며 “그 기록이 잘못된 것이라면 그 기록이 뭐고, 왜 잘못된 것인지 안규백 씨가 밝혀야 하는 것”이라고 썼다.

그는 국방부가 안 장관의 병적 기록을 공개하지 않기로 한 것을 두고는 “공적 기록에 자신이 국방부장관 할 수 없을 만한 무시무시한 내용이 기재되어 있지만, 기록이 잘못된 거라는 안규백 말만 믿고 입다물어 달라는 것”이라고 밝혔다.

한 의원은 “병적기록 등을 공개해서 확실히 밝혀야 한다”며 “대한민국 국방부 장관이 탈영병 출신이라면, 그리고 그것을 청와대가 알고도 임명했거나, 간과한 것이라면 특검 표현을 빌릴 때 ‘초대형 국정농단’”이라고 적었다.

한 의원은 “안 장관 인사검증한 이재명 대통령은 무슨 내용인지 알고 있을 것”이라며 “안 장관이 못 밝히겠다고 버티면 이 대통령이 밝혀달라”고도 썼다.

앞서 안 장관 인사청문회 때도 제기됐던 탈영 의혹은 지난 6일 김영수 청렴사회를 위한 공익신고센터 센터장이 국회 기자회견을 통해 의혹을 제기하면서 다시 불거졌다. 안 장관의 방위병 복무 기간은 통상적인 14개월이 아닌 22개월로 병적기록부에 기록돼 있다.

안 장관은 복무 중 자신의 어머니가 부대 현역병에게 점심을 제공한 것과 관련해 군 관계기관의 조사를 받았고, 이 조사 기간을 대학 재학 중 여름방학에 더 근무하면서 해제 시점이 늦춰진 것이라고 주장했다.

반면 김 센터장은 기자회견에서 안 장관이 방위병으로 복무하던 중 1984년경 위법적인 방법으로 소속 부대장의 동의를 받고 약 7개월간 무단 군무이탈(탈영)했다고 주장했다.