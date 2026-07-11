‘휴전 종료 선언’ 트럼프 “이란, 암살 시도하면 철저히 파괴할 것”

이란과의 휴전 종료를 선언한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 자신을 암살하려 할 경우 이란 전역을 완전히 파괴하겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1000개의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있고, 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다.

그는 “명령은 이미 내려졌으며 미군은 1년간, 필요하면 연장도 가능한 기간 동안 완전히 몰살하고 이란 전 지역을 완전히 파괴할 준비와 의지와 능력을 갖추고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 이란과의 휴전 종료를 선언했다. 지난 8일 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 만나 이란과의 종전 MOU가 “끝난 것 같다”고 말한 데 이어 휴전 종료를 공식화한 것이다.

트럼프 대통령은 지난 8일 “나는 이란의 암살 대상 리스트 1순위”라고 주장한 바 있다. 그는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마친 뒤 튀르키예에서 미국으로 귀국 과정에서 전용기를 갈아탔는데, 이를 두고 이란의 암살 위협에 대비한 것이라는 분석도 나왔다.