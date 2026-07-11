남은 음식, 언제까지 먹을 수 있을까?…애매하다면 4·4법칙

킁킁 냄새를 맡거나, 손가락으로 찍어서 맛을 본다. 대부분의 사람들이 냉장고에 두었던 남은 음식을 먹어도 안전한지 판단할 때 하는 행동이다. 개의 후각을 가졌다면 모를까, 식품 안전은 그런 식으로 가늠할 수 있는 것이 아니다. 그렇다면 어떤 기준을 따라야 할까.

식중독 예방을 위해 식품의약품안전처는 조리한 음식은 가능한 한 빨리 냉장 보관하고 상온 방치를 최소화할 것을 권고한다. 권고 온도는 냉장고는 영하 5도 이하, 냉동실은 영하 18도 이하다. 식약처는 남은 음식은 가능한 빨리 섭취하고, 오래 보관하기보다는 필요한 만큼 조리하는 것이 바람직하다고 안내한다.

조리된 음식은 시간이 지날수록 세균이 증식하기 쉬운데, 특히 여름철에는 그 속도가 빨라진다. 뜨거운 음식을 식힌다고 오랫동안 식탁에 두기보다는 어느 정도 김이 빠지면 얕은 용기에 나눠 담아 빠르게 식힌 뒤 냉장 보관하는 것이 바람직하다.

그렇다면 남은 음식은 며칠 안에 먹는 것이 좋을까. 이럴 땐 미국 농무부(USDA)의 식품 안전 수칙 ‘4 Under 40’를 참고하자. 이는 조리한 음식은 화씨 40도(섭씨 약 4도)에 보관하고 4일 이내에 먹어야 한다는 의미를 담았다. 굳이 날짜까지 못 박은 이유는 냉장 보관한 음식은 무기한으로 안전하다고 여기는 사람들이 생각보다 많기 때문이라는 해석이 나온다.

미국 농무부는 음식이 겉보기에 멀쩡하고 냄새에 문제가 없더라도 3~4일 이내 섭취를 권장한다. 상한 음식은 맛, 냄새는 물론 겉보기에 티가 날 것 같지만 실제로 유해한 박테리아는 눈에 띄는 변화 없이 증식할 수 있다.

또한 미국 농무부는 상하기 쉬운 음식은 조리 또는 서빙 후 2시간 이내 냉장 보관할 것을 권고한다. 기온이 32도를 넘는다면 그 여유는 1시간으로 줄어든다. 한 번에 많은 음식을 만들어뒀다가 먹는다면, 보관 용기에 날짜를 적어두는 것도 방법이다. 혹 언제부터 냉장고에 있었는지 확실하지 않을 때는 간단히 처리하는 방법이 있다. 의심스럽다면 버리는 것이다.