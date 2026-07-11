이 대통령, 몽골 나담축제 주빈 참석…활쏘기 체험하며 국빈 방문 마무리

이재명 대통령은 11일(현지시간) 몽골 최대 명절인 나담축제 개막식에 주빈 자격으로 참석해 활쏘기 등 몽골 전통문화를 체험하며 2박3일간의 국빈 방문 일정을 마무리했다.

이 대통령 부부는 이날 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 함께 울란바타르 국립체육경기장에서 열린 나담축제 개막식을 관람했다. 몽골어로 놀이라는 뜻의 나담은 유네스코 인류무형문화유산에 등록된 몽골 최대의 축제다. 한국 대통령이 나담 축제 주빈으로 참석한 건 이번이 처음이다.

후렐수흐 대통령은 이날 개회사에서 “대한민국을 대표해 이재명 대통령이 참석해 줘서 감사하다”고 말하며 이 대통령을 각별히 챙겼다.

개막식에서는 몽골의 상징인 구백기(9개의 흰색 전통 의장기) 게양식과 성화 점화식, 칭기즈칸 존영 봉안식이 진행됐다. 이 대통령은 마차에 탄 아이와 어른들이 경기장을 지나가자 손을 흔들며 화답했고, 낙타 행렬이 등장하자 김혜경 여사와 대화를 나눴다. 행사 마지막에 말을 탄 기수가 태극기와 몽골 국기를 흔들며 경기장을 돌자 박수를 쳤다.

이 대통령 부부는 개막식이 끝난 뒤 VIP석에서 경기장으로 이동해 말 달리기, 씨름과 더불어 나담축제의 3대 경기 중 하나인 활 쏘기를 체험했다. 김 여사가 먼저 활을 쏜 뒤 이 대통령이 이어서 활 시위를 당겼다. 몽골 전통 의상을 입은 후렐수흐 대통령이 그 모습을 옆에서 지켜봤다.

이 대통령은 전날 열린 국빈 만찬에서 후렐수흐 대통령에게 국궁 세트를 선물했다. 물소뿔과 대나무를 접합해 전통 방식으로 제작한 국궁으로, 활쏘기가 양국이 공유하는 전통문화라는 점을 고려해 선택한 선물이라고 청와대는 설명했다.