창간 80주년 경향신문

이 대통령, 몽골 나담축제 주빈 참석…활쏘기 체험하며 국빈 방문 마무리

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령은 11일 몽골 최대 명절인 나담축제 개막식에 주빈 자격으로 참석해 활쏘기 등 몽골 전통문화를 체험하며 2박3일간의 국빈 방문 일정을 마무리했다.

이 대통령 부부는 개막식이 끝난 뒤 VIP석에서 경기장으로 이동해 말 달리기, 씨름과 더불어 나담축제의 3대 경기 중 하나인 활 쏘기를 체험했다.

김 여사가 먼저 활을 쏜 뒤 이 대통령이 이어서 활 시위를 당겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 몽골 나담축제 주빈 참석…활쏘기 체험하며 국빈 방문 마무리

입력 2026.07.11 15:05

수정 2026.07.11 15:06

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 울란바타르 나담축제장에서 전통 활을 쏘고 있다. 오른쪽은 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령. 연합뉴스

몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 울란바타르 나담축제장에서 전통 활을 쏘고 있다. 오른쪽은 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 11일(현지시간) 몽골 최대 명절인 나담축제 개막식에 주빈 자격으로 참석해 활쏘기 등 몽골 전통문화를 체험하며 2박3일간의 국빈 방문 일정을 마무리했다.

이 대통령 부부는 이날 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 함께 울란바타르 국립체육경기장에서 열린 나담축제 개막식을 관람했다. 몽골어로 놀이라는 뜻의 나담은 유네스코 인류무형문화유산에 등록된 몽골 최대의 축제다. 한국 대통령이 나담 축제 주빈으로 참석한 건 이번이 처음이다.

후렐수흐 대통령은 이날 개회사에서 “대한민국을 대표해 이재명 대통령이 참석해 줘서 감사하다”고 말하며 이 대통령을 각별히 챙겼다.

개막식에서는 몽골의 상징인 구백기(9개의 흰색 전통 의장기) 게양식과 성화 점화식, 칭기즈칸 존영 봉안식이 진행됐다. 이 대통령은 마차에 탄 아이와 어른들이 경기장을 지나가자 손을 흔들며 화답했고, 낙타 행렬이 등장하자 김혜경 여사와 대화를 나눴다. 행사 마지막에 말을 탄 기수가 태극기와 몽골 국기를 흔들며 경기장을 돌자 박수를 쳤다.

이 대통령 부부는 개막식이 끝난 뒤 VIP석에서 경기장으로 이동해 말 달리기, 씨름과 더불어 나담축제의 3대 경기 중 하나인 활 쏘기를 체험했다. 김 여사가 먼저 활을 쏜 뒤 이 대통령이 이어서 활 시위를 당겼다. 몽골 전통 의상을 입은 후렐수흐 대통령이 그 모습을 옆에서 지켜봤다.

이 대통령은 전날 열린 국빈 만찬에서 후렐수흐 대통령에게 국궁 세트를 선물했다. 물소뿔과 대나무를 접합해 전통 방식으로 제작한 국궁으로, 활쏘기가 양국이 공유하는 전통문화라는 점을 고려해 선택한 선물이라고 청와대는 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글