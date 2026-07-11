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국민의힘, ‘장윤기 같은 사건 1년에 몇 건씩’ 김어준 발언에 “야만적 행태”

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본문 요약

국민의힘은 방송인 김어준씨가 '장윤기 사건'을 두고 "이런 정도의 사건은 1년에 몇 건씩이나 있다"고 발언한 것과 관련해 "금수와도 같은 야만적 행태"라고 비판했다.

김씨는 이어 "경찰이 잘못해서 보완수사권이 필요하고, 그렇게 연결되는 사건이더라"라며 "그런 의도가 보인다. 장윤기 갖고 보완수사권 폐지하면 안 된다고 여론몰이를 하고 있다"고 주장했다.

이날 박 수석대변인은 "김어준 씨의 말대로 만약 이토록 끔찍한 사건이 대한민국에서 1년에 몇 번씩이나 일어난다면, 그것은 검찰의 보완수사권이 더욱 철저하게 존치되어야 할 강력한 이유일 뿐"이라며 "경찰이 놓치고 부실하게 묻어버릴 뻔했던 강간 목적 살인의 추악한 전말을 검찰의 보완수사가 있었기에 비로소 밝혀낼 수 있었던 사건"이라고 주장했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국민의힘, ‘장윤기 같은 사건 1년에 몇 건씩’ 김어준 발언에 “야만적 행태”

입력 2026.07.11 16:30

  • 최혜린 기자

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방송인 김어준씨. 박민규 선임기자

방송인 김어준씨. 박민규 선임기자

국민의힘은 방송인 김어준씨가 ‘장윤기 사건’을 두고 “이런 정도의 사건은 1년에 몇 건씩이나 있다”고 발언한 것과 관련해 “금수와도 같은 야만적 행태”라고 비판했다.

박성훈 수석대변인은 11일 논평에서 “천인공노할 강력 범죄로 목숨을 잃은 피해자와 그 유가족의 피눈물을 닦아주지는 못할망정, 오직 정파적 이익을 위해 비극을 난도질한다”며 이 같이 밝혔다.

김씨는 지난 9일 유튜브 방송에서 “장윤기 사건은 사건 자체로 문제가 될 만한 사건은 맞는다. 그런데 이게 왜 이렇게까지 많이 보도가 되지”라며 “이런 정도의 사건은 1년에 몇 건씩이나 있는데 최근 한 일주일 사이로 거의 모든 언론에서 톱을 장식하고 있다”고 했다.

김씨는 이어 “경찰이 잘못해서 (검찰) 보완수사권이 필요하고, 그렇게 연결되는 사건이더라”라며 “그런 의도가 보인다. 장윤기 갖고 보완수사권 폐지하면 안 된다고 여론몰이를 하고 있다”고 주장했다.

이날 박 수석대변인은 “김어준 씨의 말대로 만약 이토록 끔찍한 사건이 대한민국에서 1년에 몇 번씩이나 일어난다면, 그것은 검찰의 보완수사권이 더욱 철저하게 존치되어야 할 강력한 이유일 뿐”이라며 “경찰이 놓치고 부실하게 묻어버릴 뻔했던 강간 목적 살인의 추악한 전말을 검찰의 보완수사가 있었기에 비로소 밝혀낼 수 있었던 사건”이라고 주장했다.

이어 “민주당이 국민적 우려와 당내 양심적인 목소리까지 외면한 채 끝내 검찰 보완수사권 폐지 법안을 힘으로 밀어붙인다면, 이는 자신들이 국민의 생명을 팽개치고 오직 김어준 씨와 같은 유튜버의 선동에 놀아나는 정치적 공동체이자 한 몸임을 만천하에 자인하는 셈이 될 것”이라고 했다.

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