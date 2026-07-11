초원 게르서 4시간 환대한 몽골…이 대통령, 조랑말 2마리 선물 받아

후렐수흐 대통령, 몽골 전통식으로 이 대통령 극진한 예우 <피지컬 아시아> 몽골 곡예사 공연도 이 대통령 부부, 조랑말 이름 ‘황금이’ ‘무지개’로 지어

이재명 대통령은 몽골 국빈 방문 마지막 날인 11일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령으로부터 초원의 게르 영빈관에서 몽골 전통 방식으로 극진한 환대를 받았다. 이 대통령의 마지막 오찬은 예정된 시간을 넘겨 4시간 이상 진행되면서 사실상 만찬으로 이어졌다. 후렐수흐 대통령은 이 대통령에게 두 마리의 조랑말 ‘황금이’와 ‘무지개’를 선물했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이재명 대통령 부부와 후렐수흐 대통령 부부가 게르에서 오찬을 함께했고, 오찬 이후에는 ‘미니 나담쇼’라 부르는 나담 축제의 축약본이 준비돼 있었다”고 밝혔다.

몽골 측은 이 대통령 부부가 초원 게르에 마련된 영빈관에 도착하자 조랑말을 곁에 두고 말젖을 짜는 전통 방식을 선보이며 건너편 푸른 구릉 위에서 방목 중인 양떼 모습도 보여줬다고 강 대변인이 전했다. 뒷쪽 게르에서는 전통 소뼈치기 놀이를 진행했고, 전통 방식으로 양 가죽에 돌을 넣고 고기를 익혀 요리하는 방식도 선보였다.

이어 몽골 측 씨름 선수들이 경기를 펼친 뒤, 우승자가 독수리 흉내를 내는 전통 춤을 추며 승자가 갖는 과자를 한웅큼 집어 이 대통령 부부에게 전해 주기도 했다. 한국 서바이벌 콘텐츠인 <피지컬 아시아>를 통해 이름을 알린 에르데네오치르 곡예사가 이 대통령 부부에게 아크로바틱 공연을 선보였다.

후렐수흐 대통령은 이 대통령 부부에게 몽골 전통 서체인 ‘비칙’으로 이 대통령과 김혜경 여사의 이름을 키릴어로 써서 선물했다. 마상에서 이름을 쓰기 때문에 세로로 글을 쓴다는 설명도 보탰다.

후렐수흐 대통령은 이 대통령 부부에게 두 마리의 조랑말도 선물했다. 이 대통령 부부는 현장에서 암말의 이름은 ‘무지개’, 숫말의 이름은 ‘황금이’로 지었다. 강 수석대변인은 “두 정상의 만남과 몽골 국빈 방문을 계기로 한·몽의 황금시대를 열었다는 의미와 함께 몽고는 푸른 하늘의 나라, 한국은 무지개의 나라로 불리는 데서 착안한 이름”이라고 밝혔다.

‘황금이’와 ‘무지개’는 몽골에서 길러질 예정이다.

4시간 넘는 융숭한 대접을 받은 이 대통령 부부는 후렐수흐 대통령의 환송을 받으며 초원의 게르 영빈관 방문을 마쳤다.