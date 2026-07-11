순창 한우농장서 올해 첫 럼피스킨병 발생…방역 강화

전라북도 순창군의 한 한우농장에서 올해 첫 럼피스킨병이 발생했다. 당국은 해당 농장에 즉시 이동제한 조치를 내리고 긴급 방역 조치를 실시했다.

연합뉴스 등에 따르면 농림축산식품부와 전북자치도는 11일 전북 순창군의 한 한우농장에서 럼피스킨이 발생했다고 밝혔다. 해당 농장에서는 한우 8마리를 기르고 있었던 것으로 알려졌다.

기존 제1종 가축전염병이던 럼피스킨은 폐사율이 낮아 지난 3월31일 공포된 가축전염병예방법에 따라 제2종으로 등급이 조정됐다. 이에 따라 ‘위기 경보 심각 단계 발령’, ‘일시 이동 중지’ 등은 시행되지 않는다. 2종 가축 전염병이 발생하면 해당 농장에는 외부인·가축·차량의 농장 출입 통제, 이동 제한, 감염 축 격리 및 가축 처분 유예 등 조치가 내려진다.

도는 발생 농장에 즉시 이동제한 조치를 내리고 방역팀을 투입해 농장 내·외부 소독 등 긴급 방역 조치를 실시했다. 추가 확산을 막기 위해 순창군 내 소 2만7000마리 전체를 대상으로 긴급 백신을 일제히 접종할 예정이다. 도 관계자는 “농가는 매개 곤충 방제와 집중 소독을 실시하고, 피부 결절 등 의심 증상이 발견되면 즉시 신고해달라”고 당부했다.