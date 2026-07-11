창간 80주년 경향신문

순창 한우농장서 올해 첫 럼피스킨병 발생…방역 강화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전라북도 순창군의 한 한우농장에서 올해 첫 럼피스킨병이 발생했다.

당국은 해당 농장에 즉시 이동제한 조치를 내리고 긴급 방역 조치를 실시했다.

연합뉴스 등에 따르면 농림축산식품부와 전북자치도는 11일 전북 순창군의 한 한우농장에서 럼피스킨이 발생했다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

순창 한우농장서 올해 첫 럼피스킨병 발생…방역 강화

입력 2026.07.11 19:48

  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
경기도에 위치한 한우농장. 연합뉴스

경기도에 위치한 한우농장. 연합뉴스

전라북도 순창군의 한 한우농장에서 올해 첫 럼피스킨병이 발생했다. 당국은 해당 농장에 즉시 이동제한 조치를 내리고 긴급 방역 조치를 실시했다.

연합뉴스 등에 따르면 농림축산식품부와 전북자치도는 11일 전북 순창군의 한 한우농장에서 럼피스킨이 발생했다고 밝혔다. 해당 농장에서는 한우 8마리를 기르고 있었던 것으로 알려졌다.

기존 제1종 가축전염병이던 럼피스킨은 폐사율이 낮아 지난 3월31일 공포된 가축전염병예방법에 따라 제2종으로 등급이 조정됐다. 이에 따라 ‘위기 경보 심각 단계 발령’, ‘일시 이동 중지’ 등은 시행되지 않는다. 2종 가축 전염병이 발생하면 해당 농장에는 외부인·가축·차량의 농장 출입 통제, 이동 제한, 감염 축 격리 및 가축 처분 유예 등 조치가 내려진다.

도는 발생 농장에 즉시 이동제한 조치를 내리고 방역팀을 투입해 농장 내·외부 소독 등 긴급 방역 조치를 실시했다. 추가 확산을 막기 위해 순창군 내 소 2만7000마리 전체를 대상으로 긴급 백신을 일제히 접종할 예정이다. 도 관계자는 “농가는 매개 곤충 방제와 집중 소독을 실시하고, 피부 결절 등 의심 증상이 발견되면 즉시 신고해달라”고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글