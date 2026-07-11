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본문 요약

3대 특검이 밝히지 못한 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 '내란 가담 의혹'과 관련해 강호필 전 육군 지상작전사령관에 구속영장을 청구했다.

11일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 강 전 사령관에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다.

구속 전 피의자 심문은 오는 13일 서울중앙지법에서 이종록 내란영장전담 부장판사 심리로 열린다.

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특검, ‘내란 가담’ 강호필 전 지작사령관 구속영장…13일 심사

입력 2026.07.11 20:35

  • 최혜린 기자

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강호필 전 육군 지상작전사령관이 지난해 1월14일 국회 국방위 회의실에서 열린 국회 내란 혐의 진상규명 국정조사특위에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

강호필 전 육군 지상작전사령관이 지난해 1월14일 국회 국방위 회의실에서 열린 국회 내란 혐의 진상규명 국정조사특위에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

3대(내란·김건희·채상병) 특검이 밝히지 못한 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘내란 가담 의혹’과 관련해 강호필 전 육군 지상작전사령관에 구속영장을 청구했다.

11일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 강 전 사령관에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 13일 서울중앙지법에서 이종록 내란영장전담 부장판사 심리로 열린다.

강 전 사령관은 12·3 내란 두 달 전 전방 부대를 지휘·통솔하는 지작사령관에 임명됐던 인물이다. 특검은 강 전 사령관은 비상계엄 선호 당시 지작사령관으로서 계엄 체계 가동에 관여했다고 의심한다. 특검팀은 강 전 사령관이 계엄 당시 중앙 계엄사령부 아래 권역별 계엄사령부를 구성하는 과정과 관련한 의에 참여하고, 계엄사 구성을 독촉한 정황 등을 살펴보는 것으로 전해졌다.

강 전 사령관은 계엄이 선포되기 전부터 관련 논의에 참여했다는 의혹도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관의 휴대전화 메모에서는 지상작전사령관과 특수전사령관, 수도방위사령관, 방첩사령관을 축약한 ‘ㅈㅌㅅㅂ’이라는 단어와 함께 “ㅈㅌㅅㅂ의 공통된 의견임”, “4인은 각오하고 있음”, “전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함” 등 내용이 발견됐다. 윤 전 대통령은 메모에 등장하는 4명의 사령관과 2024년 6월 서울 삼청동 안가에서 저녁식사를 했고, 이때 김 전 장관은 이들을 “대통령께 충성을 다하는 장군”이라고 소개한 것으로 조사됐다.

이들 중 강 전 사령관을 제외한 곽종근 전 특수전사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 여인형 전 방첩사령관은 모두 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 1심 재판이 진행 중이다.

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