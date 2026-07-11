특검, ‘내란 가담’ 강호필 전 지작사령관 구속영장…13일 심사

3대(내란·김건희·채상병) 특검이 밝히지 못한 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘내란 가담 의혹’과 관련해 강호필 전 육군 지상작전사령관에 구속영장을 청구했다.

11일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 강 전 사령관에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 13일 서울중앙지법에서 이종록 내란영장전담 부장판사 심리로 열린다.

강 전 사령관은 12·3 내란 두 달 전 전방 부대를 지휘·통솔하는 지작사령관에 임명됐던 인물이다. 특검은 강 전 사령관은 비상계엄 선호 당시 지작사령관으로서 계엄 체계 가동에 관여했다고 의심한다. 특검팀은 강 전 사령관이 계엄 당시 중앙 계엄사령부 아래 권역별 계엄사령부를 구성하는 과정과 관련한 의에 참여하고, 계엄사 구성을 독촉한 정황 등을 살펴보는 것으로 전해졌다.

강 전 사령관은 계엄이 선포되기 전부터 관련 논의에 참여했다는 의혹도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관의 휴대전화 메모에서는 지상작전사령관과 특수전사령관, 수도방위사령관, 방첩사령관을 축약한 ‘ㅈㅌㅅㅂ’이라는 단어와 함께 “ㅈㅌㅅㅂ의 공통된 의견임”, “4인은 각오하고 있음”, “전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함” 등 내용이 발견됐다. 윤 전 대통령은 메모에 등장하는 4명의 사령관과 2024년 6월 서울 삼청동 안가에서 저녁식사를 했고, 이때 김 전 장관은 이들을 “대통령께 충성을 다하는 장군”이라고 소개한 것으로 조사됐다.

이들 중 강 전 사령관을 제외한 곽종근 전 특수전사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 여인형 전 방첩사령관은 모두 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 1심 재판이 진행 중이다.