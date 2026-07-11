인도네시아 ‘반부패 스타 검사’, 집에서 400억 상당 금품 발견돼 사임

인도네시아에서 반부패 사건 수사를 주도하던 고위 검찰 간부의 집에서 400억원 상당 금괴와 현금이 발견돼 파장이 일었다. 해당 간부는 논란 끝에 사임했다.

연합뉴스 등에 따르면 인도네시아 검찰총장실은 11일(현지시간) 페브리 아드리안샤 검찰청 특수범죄수사부 차장검사가 사임했다고 밝혔다. 검찰은 페브리가 경찰 수사를 받기돼 공정하고 중립적인 법 집행을 유지하기 위해 사임을 수리했다고 설명했다.

페브리 차장검사는 2022년부터 반부패 수사 부서인 특수범죄수사부를 이끌어왔다. 그는 광산회사 티마 등 대형 국영기업 수사를 주도했고, 전직 장관 등 고위 공직자들을 잇달아 기소해 인지도를 얻었다.

그런데 경찰이 페브리가 소유한 가옥 10여 곳을 압수수색해 금괴 74㎏, 580만 달러(약 87억2000만원)·1720만 싱가포르달러(약 200억원) 등 현금을 발견하면서 논란이 커졌다. 경찰이 페브리의 집에서 찾아낸 자산의 총 가치는 2630만달러(약 395억원)에 달한다.

경찰은 국영 인도네시아 전력공사(PLN)의 석탄 조달 비리 혐의와 관련한 압수수색을 진행하던 중 해당 금품을 찾아냈다고 밝혔다. 페브리가 해당 범죄와 직접 관련돼 있는지 등은 언급되지 않았지만, 경찰은 곧 용의자를 발표하겠다고 설명했다. 페브리는 해당 자산이 뇌물이 아니고, 자산의 출처를 밝힐 수 있다는 입장이다.