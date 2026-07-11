창간 80주년 경향신문

인도네시아 ‘반부패 스타 검사’, 집에서 400억 상당 금품 발견돼 사임

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인도네시아에서 반부패 사건 수사를 주도하던 고위 검찰 간부의 집에서 400억원 상당 금괴와 현금이 발견돼 파장이 일었다.

연합뉴스 등에 따르면 인도네시아 검찰총장실은 11일 페브리 아드리안샤 검찰청 특수범죄수사부 차장검사가 사임했다고 밝혔다.

검찰은 페브리가 경찰 수사를 받기돼 공정하고 중립적인 법 집행을 유지하기 위해 사임을 수리했다고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인도네시아 ‘반부패 스타 검사’, 집에서 400억 상당 금품 발견돼 사임

입력 2026.07.11 20:37

  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
일러스트 김상민 기자

일러스트 김상민 기자

인도네시아에서 반부패 사건 수사를 주도하던 고위 검찰 간부의 집에서 400억원 상당 금괴와 현금이 발견돼 파장이 일었다. 해당 간부는 논란 끝에 사임했다.

연합뉴스 등에 따르면 인도네시아 검찰총장실은 11일(현지시간) 페브리 아드리안샤 검찰청 특수범죄수사부 차장검사가 사임했다고 밝혔다. 검찰은 페브리가 경찰 수사를 받기돼 공정하고 중립적인 법 집행을 유지하기 위해 사임을 수리했다고 설명했다.

페브리 차장검사는 2022년부터 반부패 수사 부서인 특수범죄수사부를 이끌어왔다. 그는 광산회사 티마 등 대형 국영기업 수사를 주도했고, 전직 장관 등 고위 공직자들을 잇달아 기소해 인지도를 얻었다.

그런데 경찰이 페브리가 소유한 가옥 10여 곳을 압수수색해 금괴 74㎏, 580만 달러(약 87억2000만원)·1720만 싱가포르달러(약 200억원) 등 현금을 발견하면서 논란이 커졌다. 경찰이 페브리의 집에서 찾아낸 자산의 총 가치는 2630만달러(약 395억원)에 달한다.

경찰은 국영 인도네시아 전력공사(PLN)의 석탄 조달 비리 혐의와 관련한 압수수색을 진행하던 중 해당 금품을 찾아냈다고 밝혔다. 페브리가 해당 범죄와 직접 관련돼 있는지 등은 언급되지 않았지만, 경찰은 곧 용의자를 발표하겠다고 설명했다. 페브리는 해당 자산이 뇌물이 아니고, 자산의 출처를 밝힐 수 있다는 입장이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글