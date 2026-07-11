‘비공개 결혼식’ 테일러 스위프트, 뉴욕시에 허가 비용만 2억4000만원 지불

미국의 팝스타 테일러 스위프트가 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시와의 비공개 결혼식을 위해 2억원이 넘는 돈을 뉴욕시에 지불한 것으로 나타났다.

조란 맘다니 뉴욕 시장은 10일(현지시간) 기자회견에서 “스위프트는 해당 행사와 행사 대응을 위해 16만달러(약 2억4000만원) 이상을 허가 비용으로 지불했다”며 “허가는 행사가 열리기 며칠 전에 확정됐다”고 말했다고 AP통신 등이 보도했다. 맘다니 시장은 여기에 1000명 이상이 참석한 비공개 결혼식을 안전하게 치르는데 필요한 당국의 지원 비용이 포함됐다고 설명했다.

두 사람의 결혼식은 지난 3일 뉴욕 한복판에 있는 매디슨 스퀘어 가든에서 열렸다. 전날부터 총연습 만찬이 있었고, 다음 날 새벽까지 파티가 이어져 사흘 가까이 인근 도로가 통제됐다. 메디슨스퀘어가든 전광판에는 “우리 방금 결혼했어요”라는 문구가 떴고, 결혼식 장소 인근에는 대규모 경찰 인력이 투입돼 삼엄한 경비 속에서 식이 진행됐다.

이후 스위프트의 결혼식을 위해 시의 자원이 과도하게 투입된 게 아니냐는 비판이 나왔다. 이날 맘다니 시장은 ‘경찰의 초과 수당은 스위프트가 지불하는 것이냐’는 질문을 받았고, 스위프트가 관련 비용을 이미 지불했다고 설명한 것이다.

결혼식에 사용한 총 비용은 천문학적 규모에 달할 것이라는 관측이 나온다. 미국 연예 매체 등은 이번 행사의 총비용이 최대 3000만 달러(약 450억원)에 달한다고 추산했다. 대관료로만 약 1000만 달러가 투입된 것으로 알려졌고, 경기장뿐만 아니라 내부 극장이나 레스토랑 임대료 등도 비용으로 지출됐다. 결혼정보업체 브라이드북닷컴도 이 결혼식의 비용이 2000만∼2500만 달러 사이일 것으로 추산하면서 “전 세계 결혼식 평균 비용의 거의 1000배”라고 말했다.