어제는 멀쩡했는데 오늘은 물컹···가지는 왜 이렇게 빨리 상할까

어제까지만 해도 탱탱했던 가지가 하루 만에 물러져 버린 경험이 있다면 이상한 일이 아니다. 가지는 토마토나 오이처럼 보관 온도에 민감한 채소로, 냉장고에 무심코 넣었다가 오히려 빨리 상하는 경우도 적지 않다. 보관법만 조금 바꿔도 신선도를 며칠 더 유지할 수 있다.

냉장고에 바로 넣는 것이 정답은 아니다

가지는 서늘한 곳을 좋아하지만 지나치게 낮은 온도에는 약하다. 냉장고 안처럼 너무 차가운 환경에서는 세포가 손상되는 저온장해가 생겨 표면이 움푹 패거나 갈색으로 변하고, 속살도 물러질 수 있다.

며칠 안에 먹을 예정이라면 직사광선을 피해 통풍이 잘되는 실온에 두는 것이 가장 좋다. 일반적으로는 구입 후 2일 정도가 가장 맛있게 먹을 수 있는 기간이다.

보관해야 한다면 종이타월이 도움이 된다

당장 먹지 못한다면 냉장 보관도 가능하다. 이때 그냥 비닐봉지째 넣기보다는 가지를 종이타월로 감싼 뒤 입구를 완전히 막지 않은 비닐봉지에 넣어 채소칸에 보관하는 것이 좋다.

종이타월은 표면의 수분을 흡수해 물러지는 것을 막고, 봉지를 살짝 열어두면 습기가 차는 것도 줄일 수 있다. 이렇게 보관하면 5일 정도까지 신선도를 유지할 수 있다.

바나나 옆에 두면 더 빨리 상한다

가지는 에틸렌 가스에 매우 민감한 채소다. 바나나, 사과, 복숭아, 멜론, 토마토처럼 에틸렌을 많이 내뿜는 과일과 함께 두면 숙성이 빨라지면서 금세 물러질 수 있다. 과일 바구니 옆에 가지를 두는 습관이 있다면 보관 장소를 따로 나누는 것이 좋다.

씻지 말고 통째로 보관해야

가지는 사용 직전에 씻는 것이 원칙이다. 미리 씻으면 표면에 남은 수분 때문에 곰팡이나 무름이 빨리 생길 수 있다. 또한 자르지 않은 통째 상태가 가장 오래 간다. 한 번 썰면 공기와 닿는 면적이 넓어져 갈변과 수분 손실이 빠르게 진행된다.

오래 두고 먹으려면 익혀서 냉동

가지는 생으로 냉동하면 해동 후 식감이 크게 무너진다. 오래 보관하려면 먼저 구워 두는 것이 좋다. 가지를 적당한 두께로 썰어 오븐이나 에어프라이어에서 익힌 뒤 완전히 식혀 냉동하면 필요할 때 바로 파스타나 카레, 가지덮밥, 라따뚜이 등에 활용할 수 있다.

좋은 가지를 고르는 법도 중요

보관 기간은 처음 상태에 따라 크게 달라진다. 가지를 살 때는 껍질이 반짝반짝 윤기가 나고 손으로 살짝 눌렀을 때 단단한 것을 고르는 것이 좋다. 꼭지는 선명한 초록색을 띠고, 흠집이나 갈색 반점이 없는 것이 신선한 가지다.

반대로 표면이 흐릿하거나 주름이 생겼고 말랑말랑하다면 이미 수분이 빠지기 시작한 상태일 가능성이 크다. 이런 가지는 가능한 한 빨리 조리하는 것이 좋다.

가지는 수분 함량이 약 90% 이상으로 높고 저온에도 민감하다. 겉으로는 멀쩡해 보여도 내부 세포는 조금씩 손상될 수 있다. 그래서 하루 사이에 껍질의 윤기가 사라지고 물러지거나 갈색 반점이 한꺼번에 나타나는 경우가 적지 않다. 전문가들은 “가지는 오래 보관하는 채소가 아니라 가능한 한 구입 후 2~3일 안에 먹는 것이 가장 맛있다”고 조언한다.