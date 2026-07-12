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본문 요약

인천 검단구의 한 고가도로에서 K5 승용차가 중앙선을 침범해 반대 차선을 달리던 말리부 등과 충돌해 3명이 숨졌다.

인천 서부경찰는 지난 11일 오전 6시 9분쯤 검단구 왕길고가교에서 1차로를 달리던 K5 승용차가 중앙선을 침범해 반대 구간 1차선을 달리던 말리부 승용차와 정면충돌했다고 12일 밝혔다.

사고 충격으로 말리부 승용차가 2차로로 튕겨 나가면서 뒤따르던 그랜저가 말리부 뒷부분을 들이받는 2차 사고가 발생했다.

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인천 고가교서 중앙선 침범 연쇄 추돌사고···3명 사망

입력 2026.07.12 09:52

  • 박준철 기자

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인천 검단구 왕길고가교 연쇄 추돌 사고 현장. 연합뉴스 제공

인천 검단구 왕길고가교 연쇄 추돌 사고 현장. 연합뉴스 제공

인천 검단구의 한 고가도로에서 K5 승용차가 중앙선을 침범해 반대 차선을 달리던 말리부 등과 충돌해 3명이 숨졌다.

인천 서부경찰는 지난 11일 오전 6시 9분쯤 검단구 왕길고가교에서 1차로를 달리던 K5 승용차가 중앙선을 침범해 반대 구간 1차선을 달리던 말리부 승용차와 정면충돌했다고 12일 밝혔다.

사고 충격으로 말리부 승용차가 2차로로 튕겨 나가면서 뒤따르던 그랜저가 말리부 뒷부분을 들이받는 2차 사고가 발생했다.

이 사고로 K5 운전자 20대 A씨와 함께 타고 있단 40대 B씨, 말리부 운전자 40대 C씨가 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 또 그랜저 운전자 40대 D씨는 경상을 입고 병원으로 이송돼 치료 받고 있다.

경찰은 사고가 난 차량의 블랙박스 영상 등을 분석, K5 승용차가 중앙선을 침범하면서 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위 등을 조사하고 있다.

또한 K5 운전자 A씨의 음주운전 여부를 파악하기 위해 혈액을 채취, 국립과학수사연구원에 분석을 의뢰했다.

경찰 관계자는 “A씨가 졸음운전과 고가 위에서의 불법 유턴 등 모든 가능성을 열어 두고 사고 원인을 조사하고 있다”고 말했다.

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