광천 식문화로 ‘청년 창업’ 키운다···온어스·한솔외식산업개발센터 맞손

체류형 F&B 교육·창업 지원 협력 ‘홍자람사업’ 연계 로컬 콘텐츠 발굴 추진

충남 홍성 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 창업 지원 등을 위해 사회적협동조합 온어스와 한솔외식산업개발센터가 손을 맞잡았다.

양 기관은 지역 기반 F&B 교육과 체류형 프로그램 운영, 창업 지원 등 다양한 분야의 공동사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 체류형 프로그램을 확대하고 로컬 F&B 분야의 실무교육과 창업 지원을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 지역 기반 체류형 프로그램 공동 운영, 로컬 F&B 교육 및 전문가 멘토링, 공유주방 및 실습 공간 연계, 청년 창업과 지역 정착 지원, 지역 자원을 활용한 콘텐츠 개발 및 공동사업 발굴 등에 협력한다.

이번 협약은 대한민국 문화도시 홍성의 2026 로컬콘텐츠 자생기반 구축 사업인 ‘홍자람사업’의 하나로 운영된 ‘에피소드 광천살이 2기_F&B편’과 연계해 추진됐다.

한솔외식산업개발센터는 프로그램 참가자들을 대상으로 잇슈창고 공간 투어를 진행하고 지역 기반 F&B 사업 운영 사례와 현장 경험을 공유한다. 또 참가자들이 광천의 식재료와 지역의 이야기를 활용해 기획한 메뉴를 구체화할 수 있도록 전문가 멘토링도 지원한다.

사회적협동조합 온어스는 이번 협약을 계기로 청년들이 지역을 단순히 방문하는 데 그치지 않고 지역 자원을 활용해 아이디어를 기획하고 실제 사업 가능성을 실험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 또한 지역 내 전문기관과의 협력을 확대해 광천의 식문화와 로컬 콘텐츠를 기반으로 한 새로운 사업 모델을 발굴해 나갈 방침이다.

최낙원 사회적협동조합 온어스 이사장은 “이번 협약은 청년과 지역, 로컬산업을 연결하는 실질적인 협력의 출발점”이라며 “청년들의 아이디어가 교육과 실습, 창업으로 이어질 수 있도록 전문기관과의 협력 체계를 강화하고 광천만의 경쟁력 있는 로컬 콘텐츠를 만들어 가겠다”고 말했다.