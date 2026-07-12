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충남 홍성 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 창업 지원 등을 위해 사회적협동조합 온어스와 한솔외식산업개발센터가 손을 맞잡았다.

이번 협약은 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 체류형 프로그램을 확대하고 로컬 F&B 분야의 실무교육과 창업 지원을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 지역 기반 체류형 프로그램 공동 운영, 로컬 F&B 교육 및 전문가 멘토링, 공유주방 및 실습 공간 연계, 청년 창업과 지역 정착 지원, 지역 자원을 활용한 콘텐츠 개발 및 공동사업 발굴 등에 협력한다.

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광천 식문화로 ‘청년 창업’ 키운다···온어스·한솔외식산업개발센터 맞손

입력 2026.07.12 09:53

  • 강정의 기자

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체류형 F&B 교육·창업 지원 협력

‘홍자람사업’ 연계 로컬 콘텐츠 발굴 추진

지난달 23일 충남 홍성군 광천읍 ‘잇슈창고’를 찾은 방문객들이 식사와 휴식을 즐기고 있다. 강정의 기자

지난달 23일 충남 홍성군 광천읍 ‘잇슈창고’를 찾은 방문객들이 식사와 휴식을 즐기고 있다. 강정의 기자

충남 홍성 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 창업 지원 등을 위해 사회적협동조합 온어스와 한솔외식산업개발센터가 손을 맞잡았다.

양 기관은 지역 기반 F&B 교육과 체류형 프로그램 운영, 창업 지원 등 다양한 분야의 공동사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 광천의 식문화와 지역 자원을 활용한 청년 체류형 프로그램을 확대하고 로컬 F&B 분야의 실무교육과 창업 지원을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 지역 기반 체류형 프로그램 공동 운영, 로컬 F&B 교육 및 전문가 멘토링, 공유주방 및 실습 공간 연계, 청년 창업과 지역 정착 지원, 지역 자원을 활용한 콘텐츠 개발 및 공동사업 발굴 등에 협력한다.

이번 협약은 대한민국 문화도시 홍성의 2026 로컬콘텐츠 자생기반 구축 사업인 ‘홍자람사업’의 하나로 운영된 ‘에피소드 광천살이 2기_F&B편’과 연계해 추진됐다.

한솔외식산업개발센터는 프로그램 참가자들을 대상으로 잇슈창고 공간 투어를 진행하고 지역 기반 F&B 사업 운영 사례와 현장 경험을 공유한다. 또 참가자들이 광천의 식재료와 지역의 이야기를 활용해 기획한 메뉴를 구체화할 수 있도록 전문가 멘토링도 지원한다.

사회적협동조합 온어스는 이번 협약을 계기로 청년들이 지역을 단순히 방문하는 데 그치지 않고 지역 자원을 활용해 아이디어를 기획하고 실제 사업 가능성을 실험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 또한 지역 내 전문기관과의 협력을 확대해 광천의 식문화와 로컬 콘텐츠를 기반으로 한 새로운 사업 모델을 발굴해 나갈 방침이다.

최낙원 사회적협동조합 온어스 이사장은 “이번 협약은 청년과 지역, 로컬산업을 연결하는 실질적인 협력의 출발점”이라며 “청년들의 아이디어가 교육과 실습, 창업으로 이어질 수 있도록 전문기관과의 협력 체계를 강화하고 광천만의 경쟁력 있는 로컬 콘텐츠를 만들어 가겠다”고 말했다.

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