토마토 얼리면 더 맛있다? 쉐프들이 ‘냉동 토마토’ 찾는 이유

토마토는 대표적인 여름 채소다. 하지만 한 상자 사두면 생각보다 빨리 물러지고, 냉장고 안에서 잊힌 채 버려지는 경우도 많다.

그런데 식품 전문가들 사이에서는 오래전부터 알려진 방법이 하나 있다. 바로 토마토를 얼려 보관하는 것이다. 일부 요리사들은 냉동 토마토가 오히려 더 진한 맛을 낸다고 말한다.

정말 그럴까. 실제로 맛이 더 강하게 느껴질 수 있다. 토마토를 냉동하면 내부의 수분이 얼음 결정으로 변하면서 세포벽이 파괴된다. 해동 과정에서는 세포 안에 들어 있던 당분과 유기산, 감칠맛 성분이 쉽게 빠져나오게 된다.

대표적인 감칠맛 성분은 글루탐산이다. 미국 농무부(USDA) 식품 데이터베이스에 따르면 토마토는 채소 가운데 비교적 많은 양의 천연 글루탐산을 함유하고 있다. 냉동 후 조리하면 이 성분들이 소스 전체에 더 쉽게 퍼지면서 맛이 진하게 느껴질 수 있다.

그렇지만 냉동한다고 당도가 실제로 증가하는 것은 아니다. 당분이 새롭게 생성되거나 농축되는 것은 아니기 때문이다. 다만 세포 구조가 무너지면서 혀가 당분과 감칠맛 성분을 더 쉽게 인식하게 돼 결과적으로는 “더 달고 진해졌다”고 느낄 수 있다.

식품 냉동 연구에서도 과채류는 냉동 과정에서 세포 구조 변화가 일어나며 풍미 성분의 방출 양상이 달라지는 것으로 알려져 있다.

냉동 토마토는 생으로 먹는 것보다 가열 조리에 더 적합하다. 파스타 소스, 토마토 수프, 카레, 토마토 냉국 등에 활용하는 것이 좋다. 특히 냉동 상태에서 그대로 강판에 갈거나 냄비에 넣으면 쉽게 으깨져 조리 시간이 줄어드는 장점도 있다.

또 토마토를 얼린 뒤 물에 잠깐 담그면 껍질이 손으로도 쉽게 벗겨진다. 냉동 과정에서 과육과 껍질 사이의 결합이 느슨해지기 때문이다. 대량으로 토마토소스를 만들거나 병조림을 준비할 때 전문가들이 자주 사용하는 방법 가운데 하나다.

다만 샐러드용으로는 냉동 토마토가 적합하지 않다. 세포벽이 파괴되기 때문에 해동 후에는 수분이 빠져나오면서 과육이 흐물흐물해진다.아삭한 식감이 중요한 샐러드나 카프레제에는 적합하지 않은 이유다. 미국 조지아대학교가 운영하는 국립가정식품보존센터도 냉동 토마토를 해동 후 소스, 수프, 스튜 등 가열 조리에 활용할 것을 권장하고 있다.