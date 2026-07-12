동북아 평화 해법, 몽양 여운형에게 묻다

이부영 명예이사장 14일 전주 강연···분단과 냉전 넘어선 대화·타협의 정치 조명

한반도를 둘러싼 군사적 긴장과 진영 대립이 심화하는 가운데 해방정국의 민족지도자 몽양 여운형의 정치적 유산을 통해 평화와 공존의 가능성을 모색하는 자리가 전북 전주에서 열린다.

21C정책정보연구원은 오는 14일 오후 6시 전주 전북민주화운동기념사업회에서 ‘동북아 평화와 몽양 여운형 선생’을 주제로 민주화운동 원로 이부영 몽양여운형선생기념사업회 명예이사장 초청 강연회를 연다고 12일 밝혔다. 행사는 전북민주화운동기념사업회가 주관하고 전주늦봄교회가 후원한다.

이번 강연은 일제강점기 독립운동과 해방 이후 좌우합작 운동을 이끌며 분단 저지를 위한 정치적 타협과 협력을 모색했던 여운형의 정치적 행보를 재조명하기 위해 마련됐다. 주최 측은 대립과 적대가 고착화한 동북아 정세 속에서 몽양이 추구했던 대화와 화해, 공존의 가치가 오늘의 한반도와 동북아에 던지는 시사점을 짚을 계획이라고 밝혔다.

경기 양평 출신인 여운형은 국채보상운동과 계몽운동을 시작으로 독립운동에 뛰어들어 3·1운동과 대한민국임시정부 수립 과정에 참여했다. 광복 직후에는 건국준비위원회를 조직해 정국 수습에 나섰으며, 좌우를 아우르는 민족 통합과 자주적 통일국가 건설을 주장했다.

여운형은 김구와 이승만 등 우익 지도자는 물론 좌파 세력과도 대화를 이어가며 좌우 협력 노선을 견지했지만, 극단으로 치닫던 해방정국 속에서 1947년 서울 혜화동 로터리에서 암살됐다. 한 달 뒤 치러진 장례식은 한국 현대사 최초의 인민장으로 진행됐으며 노동·상인·종교·여성단체 등 각계 시민이 참여해 그의 죽음을 애도했다.

주강연은 1970년대 동아일보 자유언론실천운동을 이끈 민주화운동 원로 이부영 명예이사장이 맡는다. 토론에는 장영달 전 몽양여운형선생기념사업회 이사장과 황의종 몽양여운형선생기념사업회 중앙이사가 참여한다.

임익근 21C정책정보연구원장은 “분단과 냉전의 논리를 넘어 대화와 타협을 통해 새로운 국가 질서를 모색했던 몽양의 정신은 오늘의 한반도와 동북아에도 여전히 유효한 문제의식을 던지고 있다”며 “민주주의와 평화, 통합의 가치를 시민과 함께 성찰하는 자리가 되길 기대한다”고 말했다.