낮엔 머드, 밤엔 EDM···‘대천해수욕장’이 들썩인다

다음달 9일까지 ‘제29회 보령머드축제’ 가족형 시설·야간 프로그램 대폭 확대

매년 여름이면 충남 보령시 대천해수욕장에 특별한 풍경이 펼쳐진다. 온몸에 머드를 바르고 환하게 웃는 사람들, 100여 개국에서 찾아온 외국인 관광객들, 해변을 가득 메운 함성이 어우러지며 축제의 열기를 더한다.

보령시는 7월 24일부터 8월 9일까지 ‘제29회 보령머드축제’를 개최한다고 12일 밝혔다.

보령머드축제는 1998년 보령 갯벌에서 채취한 머드의 피부 미용 효능에 착안, 이를 관광 자원으로 활용하면서 시작됐다. 올해로 38년째를 맞은 축제는 해마다 규모를 키우며 지난해에만 169만명이 찾는 국내 대표 여름축제로 자리매김했다. 올해는 5개 분야, 40개 프로그램으로 더욱 다채롭고 풍성한 즐길거리를 선보인다.

축제의 중심인 머드엑스포광장에는 일반존과 패밀리존, 워터파크존 등 주요 체험공간이 마련된다. 지름 12m 이상의 대형 머드탕을 비롯해 머드플레이, 머드후룸라이드 등 19종 이상의 체험시설이 운영된다. 체험존에서는 DJ와 댄서가 함께하는 ‘머드몹신’이 하루 두 차례 이상 진행된다. 물과 머드를 동시에 분사하는 특수 효과가 더해진 이 프로그램은 매년 축제의 열기를 끌어올리는 대표 콘텐츠다.

올해 처음 선보이는 머드캐스크존에서는 바다를 바라보며 셀프 머드 마사지를 즐길 수 있다. 머드광장에 조성되는 이 공간에는 셀프 머드 마사지통과 머드풀이 마련되며, DJ 음악과 함께 자유롭게 머드를 체험할 수 있다. 주중 야간 체험도 처음 도입돼 낮과는 또 다른 분위기 속에서 조명과 다양한 이벤트를 즐길 수 있다.

가족 단위 방문객을 위한 콘텐츠도 확대됐다. 부모와 아이가 함께 이용할 수 있는 머드유수풀과 2인용 머드슬라이드가 새롭게 설치됐으며, 컬러머드를 활용한 얼굴·바디페인팅 체험은 무료로 운영된다. 머드테마파크 머드관에서는 뷰티 전문가가 진행하는 머드화장품 미용 체험도 마련된다.

해가 저물면 축제는 또 다른 매력을 선보인다. 머드광장 앞 해변에서는 매일 밤 ‘머드 온 더 비치’가 열린다. 록밴드와 EDM, DJ 공연, 물 분사 특수효과가 어우러진 야간 공연을 선보인다. 주말 저녁에는 야간 조명 의상을 착용한 공연자들이 머드 트레인과 함께 노을광장~머드광장까지 행진하는 ‘머드나잇 퍼레이드’도 새롭게 진행된다.

공연 프로그램도 풍성하다. 개막일 슈퍼 K팝 콘서트를 시작으로 K-힙합페스티벌, 머드락페스타, 8090 나이트쇼, K트로트 페스티벌 등 다양한 장르의 공연이 이어진다. 개막일과 폐막일 밤에는 머드광장 앞 해상에서 드론라이트쇼가 펼쳐지며 공군 블랙이글스의 에어쇼도 예정돼 있다.

축제장 안팎에서는 먹거리와 볼거리도 풍성하게 마련된다. 24일에는 보령종합체육관에서 시민문화한마당이 열려 16개 읍·면·동 주민자치프로그램 경연대회와 축하 공연이 펼쳐지며 축제의 시작을 알린다.

축제 기간에는 국내외 축제와 기관이 참여하는 ‘글로벌축제관광박람회’도 함께 열린다.