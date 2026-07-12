포항·경산에 사상 첫 폭염중대경보 발표···“야외활동 중단”

경북 경산과 포항에 올해 신설된 폭염중대경보가 처음 발표됐다. 당국은 해당 지역 주민들과 노동자들에게 야외활동과 작업의 중단, 시원한 곳으로의 이동 등을 권고했다.

행정안전부와 기상청은 12일 오전 10시를 기해 포항과 경산에 사상 첫 폭염중대경보를 발표하고, 기상 특보 발령과 범정부 폭염 총력대응 조치를 시행한다고 밝혔다.

폭염중대경보는 ‘일 최고 체감온도가 35도 이상’인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 ‘일 최고 체감온도가 38도 이상’ 또는 ‘일 최고기온 39도 이상’인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상되면 내려진다. 폭염주의보와 폭염경보보다 높은 폭염 위험 최고 단계의 폭염특보로, 올해 제도 도입 이후 실제 발표된 것은 이번이 처음이다.

행안부는 지난 10~11일 이틀간 경북남부 지역에 일 최고 체감온도가 35도 이상 이어졌으며, 이날에는 일 최고 체감온도가 38도 이상(일 최고기온 39도 이상) 오를 것으로 예상됨에 따라 폭염중대경보가 발표됐다고 설명했다.

경산시는 전날 오후 3시8분쯤 기온(중방동 자동기상관측장비 기준)이 37.9도까지 올랐고, 하양읍은 40도에서 0.1도 모자란 39.9도까지 기온이 치솟기도 했다. 포항시는 대표지점(남구 송도동) 기준으로 전날 최고기온이 34.0도였으나 기계면에서 오후 3시4분쯤 기온이 37.2도까지 올랐다.

행안부는 폭염중대경보가 발표되면 해당 지역에서는 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙(중단-이동-확인)’을 실천해야 한다고 강력히 권고했다. 특히 경산시와 포항시는 65세 이상 고령인구와 농업인 등 폭염 취약계층이 많고, 산업단지와 건설현장을 중심으로 야외근로자도 다수 종사하고 있어 인명피해 예방을 위한 선제적인 대응이 시급한 지역이다.

기상청은 해당 지역 주민들에게 “야외활동을 중단(Stop)하고, 시원한 곳으로 이동(Move)하며, 가족과 이웃의 안전을 확인(Check)하는 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’을 실천해 주시기 바란다”고 당부했다.

행안부는 이날 보건복지부, 고용노동부, 농촌진흥청 등 관계부처와 지방정부가 참석한 가운데 주요 조치사항 점검회의를 열어 폭염 대응상황을 집중 점검했다. 또 고위험군 취약노인 예찰 강화, 무더위쉼터 운영시간 연장 확대, 긴급조치 작업 외 옥외작업 중지 적극 안내 등 중점 추진 사항을 면밀히 점검하고 관계기관 간 빈틈없는 대응체계를 확인했다. 현장에 파견된 현장상황관리관은 지방정부의 폭염 상황관리체계와 취약계층 보호대책 추진상황을 점검했다.