‘헤이 주드’ 벨링엄이 살렸다···잉글랜드, 노르웨이 꺾고 8년 만에 월드컵 4강

전반 후반 막판 동점골 이어 연장 전반 3분 결승골 잉글랜드, 60년 만의 월드컵 우승까지 두발짝 남아 돌풍의 바이킹 군단 ‘주포’ 홀란 침묵에 아쉬운 눈물

잉글랜드가 주드 벨링엄의 멀티골을 앞세워 노르웨이를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승에 진출했다.

잉글랜드는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 연장 접전 끝에 노르웨이를 2-1로 물리쳤다.

2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 4강에 오른 잉글랜드는 1966년 자국 대회 이후 60년 만의 두 번째 월드컵 우승에 한 걸음 더 다가섰다. 잉글랜드는 아르헨티나-스위스전 승자와 결승 진출을 다툰다.

반면 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 월드컵 본선에 복귀해 사상 처음 8강까지 오른 노르웨이는 돌풍을 이어가지 못했다. 이번 대회 7골을 기록 중이던 엘링 홀란도 무득점에 그치며 득점왕 경쟁에서 사실상 밀려났다.

경기 초반은 예상대로 잉글랜드가 주도했다. 점유율을 앞세워 경기를 풀어나갔지만 노르웨이의 촘촘한 수비를 쉽게 공략하지 못했다. 잉글랜드는 전반 29분 해리 케인의 프리킥으로 첫 슈팅을 기록했고, 노르웨이는 전반 35분 홀란의 헤더로 처음 골문을 위협했다.

균형은 노르웨이가 먼저 깼다.

전반 36분 패트릭 베르그가 하프라인 부근에서 케인의 공을 가로챘고, 안드레아스 셸데루프에게 연결했다. 셸데루프는 왼쪽 측면을 돌파한 뒤 강한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들며 선제골을 터뜨렸다. 노르웨이는 첫 유효슈팅을 그대로 득점으로 연결하며 경기 흐름을 가져왔다.

노르웨이는 기세를 이어갔다. 알렉산데르 쇠를로트와 마르틴 외데고르가 연이어 추가골 기회를 만들었고, 전반 막판에는 2대1 역습 상황까지 맞았지만 마지막 패스 선택이 아쉬웠다. 이 장면을 살리지 못한 것이 결국 경기의 분수령이 됐다.

잉글랜드는 전반 추가시간 승부를 원점으로 돌렸다.

앤서니 고든의 패스를 받은 벨링엄은 수비수 사이를 파고든 뒤 침착한 왼발 슈팅으로 동점골을 만들었다. 자신의 첫 슈팅을 골로 연결한 벨링엄은 이번 대회 5호골을 기록하며 분위기를 바꿨다.

후반에도 팽팽한 흐름이 이어졌다.

노르웨이는 후반 10분 코너킥 혼전에서 토르뵈른 헤겜이 골을 넣었지만, 비디오판독(VAR) 결과 직전 상황에서 홀란이 엘리엇 앤더슨을 밀친 반칙이 확인돼 득점이 취소됐다.

후반 31분에는 다비트 묄레르 볼페의 헤더가 크로스바를 맞고 나오며 또 한 번 결정적인 기회를 놓쳤다.

잉글랜드도 후반 추가시간 케인이 골키퍼를 넘기는 감각적인 로빙슛으로 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 득점이 인정되지 않았다. 이후 연장 전반에는 제드 스펜스가 얻어낸 페널티킥도 VAR 판독 끝에 취소되는 등 좀처럼 승부를 결정짓지 못했다.

결국 해결사는 다시 벨링엄이었다.

연장 전반 3분 모건 로저스의 중거리 슈팅을 골키퍼 외르얀 닐란이 쳐내자 벨링엄이 재빨리 쇄도해 오른발로 밀어 넣으며 결승골을 터뜨렸다. 벨링엄은 이날 멀티골로 대회 6호골을 기록하며 케인과 함께 득점 공동 3위로 올라섰다.

노르웨이는 연장 후반 시작과 함께 홀란 대신 예르겐 스트란 라르센을 투입하며 마지막 승부수를 던졌지만 끝내 동점골을 만들지 못했다.

비록 4강 문턱에서 멈췄지만 노르웨이는 이번 대회를 통해 강한 인상을 남겼다. 28년 만의 월드컵 본선에서 처음으로 8강에 진출했고, 브라질을 꺾는 이변을 연출하는 등 유럽의 새로운 강호로 가능성을 입증했다.

경기 후 토마스 투헬 잉글랜드 감독은 “4강 진출이라는 결과는 만족스럽지만 경기력에는 만족하지 않는다. 기술적인 실수가 많았고 스스로 경기를 어렵게 만들었다. 오늘은 운도 따랐다”고 평가했다.

반면 스톨레 솔바켄 노르웨이 감독은 눈물을 보이며 “최고 수준의 팀을 상대로 훌륭한 경기를 했지만 결과를 얻지 못했다. 선수들이 자랑스럽다”고 말했다. 주장 외데고르도 “아쉽지만 이번 월드컵은 노르웨이 축구의 새로운 출발이었다. 이제 전 세계가 우리를 이야기하고 있다”고 소감을 밝혔다.