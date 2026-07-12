경기도 교량·공사현장 등 재난취약시설 절반 이상 안전 ‘적신호’

경기도내 교량과 공사현장 등 재난취약시설 10곳 중 6곳에서 보수와 보강 등 안전조치가 필요한 것으로 파악됐다.

경기도는 지난 4월20일부터 6월19일까지 집중안전점검기간으로 정해 도내 재난·사고 취약시설 2669곳을 점검한 결과, 절반이 넘는 1544곳(57.8%)에서 지적사항이 나왔다고 12일 밝혔다.

세부적으로 정밀안전진단(12곳), 보수·보강(1020곳), 현장 시정(512곳) 등의 조치를 했으며, 이 중 3곳에는 시정명령이 내려졌다.

정밀안전진단 대상 주요 유형은 판매시설의 부분 균열과 침하, 유도등 불량, 복지시설 지하주차장 일부 균열, 공공시설 건물 일부 단차, 낙하물 발생 우려 등이다. 시정명령이 내려진 3곳의 유형은 숙박시설 피난 밧줄 부족, 외국인 임시숙소 가설건축물 관련 위반, 스포츠센터 천장 철골재 탈락 위험 등이다.

올해 점검 대상은 공사현장, 교량, 공동주택, 체육시설, 공연장, 요양시설 등 재난 취약 및 사고 우려 시설과 안전취약·민생중심시설, 여름철 풍수해 대비시설, 최근 재난사고 발생한 시설 등이다. 점검에는 공무원 5812명, 민간전문가 7842명, 공사와 공단 등 기타 인력 731명 등 총 1만4385명이 참여했다.

도는 집중안전점검 결과보고서를 행정안전부에 제출하고, 8~9월 후속 조치 이행실태를 추적 관리할 계획이다. 긴급한 보수·보강이 필요한 시설에 대해서는 특별교부세 등 예산 확보와 연계해 실질적인 위험요인 해소가 이뤄지도록 관리할 방침이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 “집중안전점검은 단순 점검에 그치지 않고, 위험요인을 조기에 발견해 실제 개선으로 이어지게 하는 것이 핵심”이라고 말했다.