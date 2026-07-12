구미·포항국가산단 ‘인공지능 전환’ 가속화···제조업 ‘대전환’ 추진

경북도는 산업통상부가 주관한 올해 ‘인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업’에 구미국가산업단지와 포항국가산업단지가 각각 선정됐다고 12일 밝혔다.

이 사업은 2029년까지 4년간 총 481억원을 투입해 지역 주력 제조업의 인공지능(AI) 전환을 추진하는 것을 주요 내용으로 한다. 경북도는 사업 대상지에 AX 인프라를 구축하고 AX 대표 선도모델 개발·실증 및 확산, AX 생태계 조성 등에 나설 예정이다.

구미국가산단에는 100TB(테라바이트)급 데이터스테이션을 구축해 기업이 제조데이터를 안전하게 저장·관리·활용할 수 있는 환경을 조성한다. 또한 제조 AI 오픈랩을 마련해 불량 예측과 공정 최적화 등이 가능한 제조 AI 모델을 개발하고, 실제 공장 적용 전 실증·검증하는 시험대 역할을 맡는다.

이후 반도체 소부장 분야 대표기업 3곳에 단계별 선도모델을 구축하는 등 기업 수준별 제조혁신 확산모델을 마련할 계획이다.

포항국가산단은 철강 제조공정을 동일하게 구현한 가상-실증 융합 테스트베드와 솔루션 사전 검증 시스템을 갖출 것으로 보인다. 생산·물류·안전 등 다양한 제조 시나리오를 디지털 트윈 환경에서 반복 검증해 AI 솔루션의 성능과 안정성을 높이고, 기업이 개발한 AI 기술의 현장 적용을 지원할 계획이다.

또한 철강 밸류체인별 대표기업을 중심으로 공정 전반에 AI 기술을 적용해 산업 가치사슬 단위의 자율제조 실증모델을 갖추게 될 전망이다. 경북도는 검증된 제조혁신 모델을 산업단지 전반으로 확산시킨다는 방침을 갖고 있다.

경북도는 인공지능 기반 제조혁신을 본격화하고 지역 제조업 경쟁력을 한층 높일 것으로 기대한다. 지난 3일 정부가 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 제시한 로봇·반도체 등 소부장 중심 거점 육성 비전과도 연계할 방침이다.

이철우 경북도지사는 “반도체·전자 중심의 구미와 철강 중심의 포항을 양대 축으로 제조 AI 혁신모델을 구축하고, 이를 경북 주력산업 전반으로 확산해 제조산업 대전환을 앞당기겠다”고 말했다.