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속초시 20일부터 민생회복지원금 신청받아···시민 1인당 20만 원 지급

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본문 요약

강원 속초시는 오는 20일부터 9월 11일까지 '민생회복지원금' 신청을 받는다고 12일 밝혔다.

지원금은 시민 1인당 20만 원으로, 지역 화폐인 속초사랑상품권 CHAK 앱 충전 또는 무기명 선불카드 방식으로 지급할 예정이다.

온라인 신청은 속초사랑상품권 CHAK 앱과 속초시청 인터넷 홈페이지를 통해 할 수 있다.

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속초시 20일부터 민생회복지원금 신청받아···시민 1인당 20만 원 지급

입력 2026.07.12 10:47

  • 최승현 기자

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‘속초 민생회복지원금’ 지원 안내문. 속초시 제공

‘속초 민생회복지원금’ 지원 안내문. 속초시 제공

강원 속초시는 오는 20일부터 9월 11일까지 ‘민생회복지원금’ 신청을 받는다고 12일 밝혔다.

지원 대상은 지난달 30일 기준 속초시에 주민등록을 둔 시민을 비롯해 속초지역에 체류지를 둔 결혼이민자와 영주권자다.

지원금은 시민 1인당 20만 원으로, 지역 화폐인 속초사랑상품권 CHAK 앱 충전 또는 무기명 선불카드 방식으로 지급할 예정이다.

온라인 신청은 속초사랑상품권 CHAK 앱과 속초시청 인터넷 홈페이지를 통해 할 수 있다.

앱으로 신청할 경우 사전 가입이 필요하다.

오프라인 신청은 신분증을 지참해 주소지 동 주민센터를 방문하면 된다.

대리 신청 시에는 위임장과 가족관계 등 관계를 확인할 수 있는 증빙서류가 필요하다.

거동이 불편해 직접 방문하기 어려운 고령자와 장애인 등 이동 약자에게는 주소지 동 주민센터에서 찾아가는 신청 서비스도 제공한다.

지급된 지원금은 연 매출 30억 원 이하의 속초사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.

사용 기한은 오는 11월 30일까지다.

기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.

이병선 속초시장은 “민생회복지원금이 고물가로 어려움을 겪는 시민의 생활에 실질적인 보탬이 되고, 지역 내 소비로 이어져 소상공인과 골목상권에도 활력을 더하길 기대한다”며 “시민들이 빠르고 편리하게 지원금을 받을 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

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