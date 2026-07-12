아이 키우기 좋은 서초구, 대통령 표창으로 증명했다

서초구, ‘인구의 날’ 기념식서 대통령상 수상 서울 25개 자치구 중 유일하게 수상 이름 올려

서초구가 임신·출산·양육 지원과 관련한 정책에서 두루 높은 평가를 받아 ‘인구의 날’ 대통령 표창을 받았다. 서울 자치구 중 유일한 수상이다.

서초구는 지난 10일 보건복지부가 주최한 ‘제15회 인구의 날 기념식’에서 임신·출산·양육 지원 등 인구 정책 분야의 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다고 12일 밝혔다.

저출생·고령화 등 인구문제 해결에 기여한 개인과 단체를 대상으로 수여하는 이번 상에서 서초구는 결혼, 임신·출산, 양육·돌봄, 일·가정 양립까지 생애주기별 정책을 체계적으로 추진해 출산·양육 환경 개선에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

서초구는 전국 최초로 ‘산모·신생아 건강관리 서비스 인증제’를 시행하고 있으며, ‘신혼부부 및 청년 전월세보증금 대출이자 지원사업’을 통해 주거 안정 지원도 확대하고 있다. 난임 예방 교육과 부모 교육 프로그램 등도 운영 중이다.

양육·돌봄 분야 역시 서초구만의 특화된 각종 서비스를 제공하고 있다. 서초아이돌보미, 손주돌보미, 119아이돌보미를 전국 최초로 운영하며 돌봄 공백 해소에 나서고 있다. 서초모자보건지소, 서초아이발달센터를 통해 영유아 건강 관리와 아동 발달 지원도 강화해 주민들로부터 좋은 평가를 얻고 있다. 전국 최초로 아빠 육아휴직 장려금을 지원하고 있으며, 서초엄마힐링센터, 서초구 아버지센터도 운영 중이다.

특히 ‘아빠 육아휴직 장려금’은 남성의 육아휴직 사용을 활성화하기 위해 일정 기간 육아휴직을 사용하는 아버지에게 장려금을 지원하는 제도로, 남성의 육아 참여를 확대한 사례로 평가받는다. 전국 지자체에서도 벤치마킹 중이다.

전성수 서초구청장은 “이번 대통령 표창은 저출생 극복을 위해 추진해 온 다양한 정책과 현장의 노력이 함께 이뤄낸 값진 성과”라며, “앞으로도 결혼·임신·출산·양육 전 과정에서 구민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진해 아이와 부모, 가족 모두가 행복한 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.