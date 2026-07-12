대파에서 나온 끈적한 액체, 상한 걸까 아닐까?

대파를 자르다 보면 단면에서 미끈미끈한 점액질이 나오는 경우가 있다. 식재료에 익숙하지 않은 사람이라면 신선하지 않은 대파이거나 상해가는 과정이라고 생각하기 쉽다. 끈적한 점액을 모두 씻어낸 뒤 사용하는 사람도 있다.

하지만 전문가들은 대부분의 경우 걱정할 필요가 없다고 설명한다. 끈적한 액체의 정체는 식이섬유다. 대파 속 점액질의 대표 성분은 프럭탄이다. 프럭탄은 과당이 여러 개 연결된 수용성 식이섬유의 일종으로, 양파와 마늘, 부추, 아스파라거스 같은 파속 식물에 많이 들어 있다.

농촌진흥청 역시 대파와 양파 등에 프럭탄이 풍부하게 함유돼 있다고 설명한다. 프럭탄은 물에 잘 녹는 성질을 가지고 있어 대파를 자르면 단면에서 끈적한 액체 형태로 보이기도 한다. 즉 정상적인 신선한 대파에서도 충분히 나타날 수 있는 현상이다.

끈끈한 액체는 오히려 대파의 단맛과 관련이 있다. 프럭탄은 대파가 에너지를 저장하는 주요 탄수화물이다. 미국 농무부 영양 데이터베이스에서도 대파와 양파류의 주요 탄수화물 가운데 하나로 프럭탄 계열 성분을 소개하고 있다.

가열하면 프럭탄 일부가 분해되면서 특유의 단맛이 강해진다. 대파를 오래 볶거나 구웠을 때 단맛이 살아나는 이유 가운데 하나다. 최근에는 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 역할을 하는 성분으로도 주목받고 있다.

대파 점액질을 씻어내야 할까. 결론부터 말하면 굳이 씻어낼 필요는 없다. 끈적임 자체는 부패가 아니라 대파 고유의 성분이다.

오히려 흐르는 물에 오래 씻으면 향 성분과 수용성 영양소 일부가 함께 빠져나갈 수 있다. 조리 직전 가볍게 헹구는 정도면 충분하다.

다만 모든 끈적임이 정상은 아니다. 식품의약품안전처는 채소류에서 다음과 같은 변화가 나타날 경우 부패 가능성을 의심해야 한다고 설명한다.

▲시큼하거나 발효된 냄새가 난다. ▲표면이 갈색이나 검은색으로 변했다. ▲조직이 물러지면서 흐물흐물해졌다. ▲-점액질에서 불쾌한 냄새가 난다.

특히 대파 겉면 전체가 미끄럽고 축축해졌다면 저장 과정에서 부패가 시작됐을 가능성이 있다.

그렇다면 여름철 대파는 실온 보관을 해도 좋을까. 결론부터 말하면 실온 보관은 피하는 것이 좋다. 대파는 수분 손실이 빠른 채소다.

농촌진흥청은 대파를 신문지나 키친타월로 감싸 수분 증발을 줄인 뒤 냉장 보관할 것을 권장한다. 이미 손질한 대파라면 밀폐 용기에 넣어 냉장 보관하고, 장기간 보관해야 한다면 썰어서 냉동 보관하는 게 좋다.