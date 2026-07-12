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학교 다닐 아이들이 없다···경남교육청, 2029년까지 유초중고 36곳 통폐합

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본문 요약

경상남도 교육청이 2029년을 목표로 대대적인 학교 통폐합에 나선다.

12일 경남교육청 '2026년 적정규모학교 육성 추진 계획'에 따르면 2021~2029년 통폐합이 확정된 학교는 유치원을 포함해 모두 36곳에 이른다.

통폐합이 확정된 곳은 유치원이 16개원이며, 초등학교 중학교 고등학교 등 36곳이다.

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학교 다닐 아이들이 없다···경남교육청, 2029년까지 유초중고 36곳 통폐합

입력 2026.07.12 11:02

수정 2026.07.12 11:22

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  • 김준용 기자

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9개 초등 병설 유치원 1곳으로 통합되기도

경남 학령인구 2029년 29만명까지 줄어들어

경남교육청 청사 전경. 경상남도교육청 제공

경남교육청 청사 전경. 경상남도교육청 제공

경상남도교육청이 학령인구 급감에 따른 대대적인 학교 통폐합에 나선다. 완료 목표 시점은 2029년까지다.

12일 경남교육청 ‘2026년 적정규모학교 육성 추진 계획’에 따르면 2021~2029년 통폐합이 확정된 학교는 유치원을 포함해 모두 36곳이다. 통폐합이 확정된 곳은 유치원 16곳, 초등학교 14개교, 중학교 5개교, 고등학교 1개교다. 통폐합 대상 학교는 지역 거점 학교로 흡수되거나 통합 신설 작업을 거쳐 총 23곳으로 재편된다.

앞서 3월 경남 통영시는 두룡초, 통영초, 남포초 등 초등학교 9곳의 병설유치원을 두룡유치원 1곳으로 통합했다. 창원시 마산월영초 병설유치원 역시 지난해와 올해에 걸쳐 교동초, 완월초 등 병설유치원 4곳을 차례로 흡수했다.

2029년 폐교를 앞둔 진주 봉원중은 진주중(남학생)과 진주여중(여학생)으로 분리해 통합될 예정이다. 최근에는 창원 진해중과 진해여중이 신설 진해중 1곳으로 합쳐졌다. 창원 봉림중은 봉곡중으로 흡수됐다.

내년에는 사천 삼천포초가 대방초로, 하동 쌍계초가 화개초로, 김해여중이 김해중으로, 산청 신등중·고가 단성중·고로 통합을 앞두고 있다.

이 같은 대대적 통폐합은 지역 내 학령인구가 크게 줄었기 때문이다. 경남도 전체 학생 수는 지난해 35만명에서 2029년까지 29만명 수준으로 줄어들 전망이다.

경남교육청은 학령인구 감소로 2029년에는 도내 전체 학교 993개교 중 약 30%에 달하는 294개교가 전교생 60명 이하인 소규모 학교가 될 것으로 예측했다.

교육청 관계자는 “학령인구 감소에 대응해 소규모 학교 교육 여건을 개선하고, 학생들에게 다양하고 질 높은 학습 기회를 제공하겠다”고 말했다.

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