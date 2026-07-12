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안철수 “한동훈 복당 단호히 반대···당에 얼씬도 말라”

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본문 요약

안철수 국민의힘 의원이 12일 무소속 한동훈 의원을 향해 "이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다"고 말했다.

그는 "한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다"며 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이며, 총선 승리는 엄두도 못 내는 파국의 상황으로 치달을 것"이라고 말했다.

안 의원은 중앙당 윤리위원회가 지난 6·3 부산북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속인 한 의원을 도운 당내 의원에 대해 징계 절차를 밟는 것을 두고도 "우리 당 공천된 후보가 있는 상태에서 우리 당 의원이 무소속 후보를 지원한 문제에 대해선 어느 정도 정리가 필요하겠다"고 말했다.

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안철수 “한동훈 복당 단호히 반대···당에 얼씬도 말라”

입력 2026.07.12 11:12

수정 2026.07.12 11:16

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  • 박순봉 기자

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안철수 국민의힘 의원이 12일 무소속 한동훈 의원을 향해 “이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다”고 말했다. 안 의원과 한 의원은 최근 안 의원의 법정 진술을 두고 공방을 벌여왔다.

안 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “계엄을 막은 건 결코 한 의원 혼자가 아닌데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 돼야 하느냐”면서 이같이 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

안철수 국민의힘 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장(12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석했다. 안 의원은 “국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다”고 증언했고, 한 의원은 “거짓 선동”이라고 반박했다.

안 의원은 당내 친한동훈계를 겨냥해 “법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고, 조롱하고, 매도했다. 당내 동료를 적으로 규정하고 여론전에 몰두하는 건 개인에 대한 명예훼손이자 명백한 해당 행위”라고 말했다.

그는 “한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다”며 “당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이며, 총선 승리는 엄두도 못 내는 파국의 상황으로 치달을 것”이라고 말했다.

안 의원은 중앙당 윤리위원회가 지난 6·3 부산북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속인 한 의원을 도운 당내 의원에 대해 징계 절차를 밟는 것을 두고도 “우리 당 공천된 후보가 있는 상태에서 우리 당 의원이 무소속 후보를 지원한 문제에 대해선 어느 정도 정리가 필요하겠다”고 말했다.

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