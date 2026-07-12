마약 규제 묶였던 헴프, 전북서 바이오 신소재 개발 나선다

전북바이오진흥원, 식약처 연구 허가 획득···산·학·연 기술개발 착수

마약류 규제로 연구와 산업화가 제한돼 온 대마(헴프)가 전북 지역 산·학·연 협력을 바탕으로 바이오 신소재로 개발된다.

전북바이오융합산업진흥원은 식품의약품안전처로부터 ‘마약류 취급 학술연구자’ 허가를 받고 도내 대학·연구기관과 함께 ‘전북형 헴프산업 육성 기술개발 사업’에 착수한다고 12일 밝혔다.

헴프는 의약품과 식품, 화장품 등 다양한 분야의 바이오 소재로 활용 가능성이 제기돼 왔지만 국내에서는 마약류관리법에 따라 엄격한 규제를 받아 연구와 상용화에 제약이 있었다. 이번 허가로 진흥원은 헴프 자원 확보부터 재배, 소재화, 성분 분석에 이르는 연구개발(R&D) 전 과정을 수행할 수 있는 법적 기반을 확보했다.

사업에는 진흥원을 비롯해 원광대와 전북대, 전주농생명소재연구원이 참여한다. 원광대는 국내외 헴프 품종의 특성과 효능 검증을 맡고, 전북대 LED농생명융합기술연구센터는 재배 방식에 따른 원료 성분 분석을 수행한다. 전주농생명소재연구원은 소재 개발과 제품화 지원, 안전관리 기준 마련을 담당한다.

이번 연구개발 사업은 전북도가 추진 중인 새만금 헴프산업 클러스터 조성 사업과도 맞물려 있다. 전북도는 2035년까지 총사업비 3875억원을 투입해 새만금 농생명용지 4공구(53㏊)에 헴프산업 클러스터를 조성할 계획이다.

진흥원은 지난 3일 참여기관 합동 점검회의를 열고 기술개발 성과를 클러스터 조성 사업과 연계하는 방안과 신규 자원 확보 계획 등을 논의했다.

이은미 전북바이오융합산업진흥원장은 “마약류 취급 학술연구자 허가 취득을 계기로 연구개발 기반을 확대하고 새만금 헴프산업 클러스터 조성 사업과 연계한 산업 생태계 구축에 나서겠다”고 말했다.