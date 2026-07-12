‘내 자식 아냐’ 아기 유기한 부부 징역형 선고

친자가 아니라며 아기를 보육원에 유기한 부부가 뒤늦게 징역형의 집행유예를 선고받았다.

12일 법조계에 따르면 의정부지법 형사 9단독(김보현 판사)은 아동복지법 위반 혐의로 기소된 40대 여성 A씨에게 징역 1년6개월에 집행유예, 50대 남성 B씨에게는 징역 1년에 집행유예를 각각 선고했다.

남편 B씨는 2005년 A씨와 동거하던 중 A씨가 출산한 아이가 아닌 혼혈 아이란 것을 알고 출산 한 달만에 경기북부의 한 보육원 정문에 아기를 유기했다. 친모 A씨는 아이를 유기하기로 한 B씨의 결정에 동조했다.

두 사람은 이후 2008년에 다시 만나 동거를 했다. 이때도 A씨는 한 외국인 남성과 사이에서 임신한 상태였다. 하지만 B씨는 태아가 자신의 아이라고 생각했고, 두 사람은 혼인신고를 했다. A씨는 자신의 부모 소유의 농장 컨테이너에서 아이를 출산했고, 두 사람은 출산 후 약 1년여간 아이를 키웠다. 하지만 아이가 자라면서 외국인의 피부색과 외모를 보였고, B씨의 추궁이 두려웠던 A씨는 2009년 3월 함께 살던 친부모에게 아이를 맡기고 가출했다. A씨의 가출 이후 아이가 친자가 아니라고 확신한 B씨는 예전에 아이를 버렸던 보육원 앞에 다시 가서 아이를 두고 도망갔다.

이들 범행은 2024년 지자체에 출생 기록은 있으나 초등학교에 취학하지 않은 아동을 대상으로 한 당국의 전수조사 과정에서 드러났다. 아이 2명의 소재는 확인되지 않으나, 현재까지 무사히 자란 것으로 파악됐다.

재판부는 A씨가 피해 아동을 남편의 친자라고 속여 함께 키우다가 무단가출한 점, 자신이 가출하면 B씨가 아이를 유기할 것으로 충분히 예상한 점 등을 언급하며 징역형의 집행유예를 선고했다.

재판부는 두 사람에 대해 “보호 의무를 저버려 비난 가능성이 크다”면서도 “다만 피해 아동의 생존이 확인됐고, 피고인들이 잘못을 자백했다”며 양향 이유를 설명했다.