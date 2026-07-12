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과즙 팡팡 복숭아 ‘이것’ 모르면 쉽게 무른다

입력 2026.07.12 12:00

수정 2026.07.12 14:59

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사람마다 세척 시기 ‘보관 전 vs 먹기 전’ 갈려

물기 남으면 부패 빨라져 “먹기 전 세척하는 게 좋다”

전문가들은 복숭아는 보관 전에 씻기보다 먹기 직전에 세척하는 것이 좋다고 조언한다. 사진 크게보기

전문가들은 복숭아는 보관 전에 씻기보다 먹기 직전에 세척하는 것이 좋다고 조언한다.

복숭아를 사 오면 가장 먼저 물에 한 번 씻어 냉장고에 넣는 사람들이 적지 않다. 표면의 먼지와 잔류물을 미리 제거해 두면 더 위생적일 것 같아서다.

하지만 전문가들은 복숭아는 보관 전에 씻기보다 먹기 직전에 세척하는 것이 좋다고 조언한다. 복숭아는 껍질이 얇고 수분 함량이 높아 다른 과일보다 쉽게 무르고 상하기 때문이다.

무엇보다 복숭아에 물기가 남으면 부패가 빨라질 수 있다. 미국 농무부(USDA)는 신선 농산물은 세척 후 표면 수분이 남아 있으면 미생물이 증식하기 쉬워질 수 있다고 설명한다. 따라서 과일과 채소는 보관 전에 씻기보다 먹기 직전 세척하는 것을 권장한다.

복숭아는 특히 표면에 미세한 솜털이 있어 물기가 오래 남기 쉽다. 이 수분이 충분히 마르지 않은 상태에서 밀폐 용기나 비닐봉지에 넣어 보관하면 곰팡이가 생기거나 과육이 빠르게 물러질 가능성이 커진다.

복숭아의 표면을 덮고 있는 잔털은 외부 자극과 수분 손실을 줄이는 역할을 한다. 반대로 말하면 물로 씻은 뒤에는 잔털 사이에 수분이 남기 쉬운 구조라는 뜻이기도 하다.

특히 여름철 높은 습도 환경에서는 남아 있는 물기가 부패를 앞당길 수 있다. 실제로 미국 식품의약국(FDA) 역시 과일과 채소는 먹거나 조리하기 직전에 흐르는 물에 씻을 것을 권장하고 있다.

씻을 때도 세게 문지를 필요는 없다. 복숭아는 껍질이 얇고 과육이 부드러워 강하게 문지르면 표면이 손상되기 쉽다.

농촌진흥청 역시 복숭아는 충격과 압력에 약한 과일인 만큼 취급 과정에서 상처가 나지 않도록 주의해야 한다고 설명한다.

세척할 때는 흐르는 물에 손으로 가볍게 문질러 표면의 먼지와 잔털을 제거하는 정도면 충분하다.

복숭아는 먼저 씻고 보관하는 과일이 아니라 먹기 직전에 씻는 과일이다. 깨끗하게 보관하려던 습관이 오히려 복숭아를 더 빨리 물러지게 만들 수 있다.

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