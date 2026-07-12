상법 개정 1년… 상장사 10곳 중 8곳 “이사회 운영방식 바꿨다”

대한상의, 300개 상장기업 조사 결과

이사의 충실의무 확대 등 개정 상법이 시행 1년을 맞은 가운데 법 개정 여파로 국내 상장기업들의 이사회 풍경이 급변하고 있는 것으로 나타났다. 이사회의 안건 검토 단계가 깐깐해지고 외부 법률 자문이 대폭 늘어나는 등 경영 환경 전반에 걸친 변화가 뚜렷해졌다.

12일 대한상공회의소가 상장기업 300개를 대상으로 실시한 ‘상법개정 1년, 경영환경 변화와 제도 안착을 위한 지원과제 조사’ 결과를 보면, 응답 기업의 84.3%가 “상법 개정 이후 이사회 운영방식에 변화가 생겼다”고 답했다. 이는 이사의 충실의무 대상이 기존 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대되면서 이사들이 지게 될 법적 책임이 무거워진 데 따른 영향으로 풀이된다.

구체적인 이사회 변화 양상을 보면 사내 점검과 외부 자문 강화가 주를 이뤘다. ‘법무·준법팀 사전 검토 등 사내 점검 절차를 신설하거나 강화했다’는 응답이 47.0%로 가장 높았고, ‘외부 전문가의 법률·회계 등 자문 확대’가 45.7%로 뒤를 이었다. 책임 소재를 명확히 하기 위해 ‘이사별 찬반의견 등 이사회 의사록 상세 작성’을 시행 중이라는 기업도 43.7%에 달했다.

이 같은 변화를 바라보는 기업들의 시각은 엇갈렸다. 응답 기업의 39.6%는 의사결정의 책임성이 높아지고 지배구조 투명성이 개선되는 등의 긍정적 효과가 있다고 평가했다. 반면 22.4%의 기업은 준법 감시를 위한 비용 증가와 의사결정 지연 등 기업 부담이 가중됐다고 응답했다.

실제로 소송 증가에 대한 기업 경영진의 심리적 압박감은 커보였다. 과반인 53.7%는 이사충실의무 확대 시행 이후 주주대표소송이나 손해배상청구 등의 소송 우려가 커졌다고 답했다. 반대로 소송 우려가 줄었다는 응답은 6.0%에 머물렀다. 이로 인해 투자나 사업재편 등 굵직한 경영 사안에 제동이 걸리는 사례도 잇따랐다. 응답 기업 10곳 중 2곳인 21.7%는 법적 검토 강화 등으로 주요 의사결정이 지연되거나 보류, 취소된 경험이 있다고 밝혔다. 이 중 30.8%는 신사업이나 인수·합병(M&A) 등 신규 투자와 관련된 사안이었다.

한편 시행을 앞두고 있거나 이미 시행 중인 다른 상법 개정안에 대한 대응은 여전히 ‘진행 중’이다. 내년 1월 시행 예정인 전자주주총회 의무화 대상 기업 중 시스템 구축을 완료한 곳은 16.0%에 그쳐 실무적 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됐다. 내년 7월말까지 독립이사 선임 비율을 높여야 하는 기업들의 52.8%가 후보자 물색과 선정 작업에 난항을 겪는 등 제도 변화에 맞춘 인력 확보에도 비상이 걸렸다. 즉시 시행된 자사주 소각 의무화와 관련해서는 자사주 활용전략 변경(24.0%), 실무적 부담 가중(17.0%) 등의 영향이 있는 것으로 조사됐다.

이에 따라 경영 현장에서는 새로운 상법 체계의 안착을 돕는 정교한 정책 뒷받침이 시급하다는 목소리가 나온다. 기업들은 가장 보완이 필요한 정책 과제로 ‘노조의 회사이익 배분 요구에 대한 판단 기준 등을 담은 이사 충실의무 가이드라인 보완’(37.3%)을 가장 많이 요청했다. 과감한 투자가 위축되지 않도록 ‘경영판단의 원칙 명문화’(20.3%)가 필요하다는 의견도 많았다. 최은락 상의 조사본부장은 “제도가 현장에 안착하려면 기업의 노력뿐 아니라 현장사례를 반영한 구체적인 가이드라인 마련과 실무 부담을 덜어주는 현장 밀착형 정책 지원이 뒷받침될 필요가 있다”고 말했다.