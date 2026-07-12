구례 차독골서 발굴된 여순사건 희생자···16일 봉안식

여수·순천 10·19사건 희생자로 추정되는 유해에 대한 봉안식이 열린다.

전남광주통합특별시는 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회 주관으로 오는 16일 구례실내체육관에서 ‘여순사건 희생자 유해발굴 봉안식’이 개최된다고 12일 밝혔다.

봉안되는 유해는 구례 차독골에서 발굴됐다. 2025년 12월 시작된 구례 차독굴 유해발굴에서는 유해 5구와 부분유해 2구가 수습됐다. 탄피와 고무신 등 93점의 유류품도 수습됐다. 수습된 유해와 유류품은 세척과 보존처리, 감식과 분석 등 과정을 거쳤다.

차독골에서는 1949년 여순사건 당시 국군 토벌대기 30여 명을 총살한 뒤 인근 마을 청년들을 동원해 시신을 묻은 것으로 추정됐던 곳이다. 구례에서 전북 남원으로 넘어가는 경계 지점으로 당시 토벌대 사령부가 설치된 곳에서 4㎞ 떨어진 외딴곳이었다.

봉안식은 여순사건 유족 등이 참석한 가운데 경과보고를 시작으로 추도사, 최종보고, 추모제례, 헌화, 유해 운구, 안치 순으로 진행된다.

봉안식을 마친 유해는 세종 추모의 집에 안치되며 유족 채혈과 유전자 검사를 추진해 희생자 유족을 찾을 계획이다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 “유해발굴 및 유전자 검사를 통해 여순사건의 진상을 규명하고 희생자와 유족의 한을 풀어 과거와 화해하고 국민 통합에 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.