창간 80주년 경향신문

구례 차독골서 발굴된 여순사건 희생자···16일 봉안식

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

여수·순천 10·19사건 희생자로 추정되는 유해에 대한 봉안식이 열린다.

전남광주통합특별시는 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회 주관으로 오는 16일 구례실내체육관에서 '여순사건 희생자 유해발굴 봉안식'이 개최된다고 12일 밝혔다.

봉안되는 유해는 구례 차독골에서 발굴됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

구례 차독골서 발굴된 여순사건 희생자···16일 봉안식

입력 2026.07.12 12:01

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
전남광주 구례 차독골에서 발굴된 여순사건 희생자 유해. 전남광주통합시 제공.

전남광주 구례 차독골에서 발굴된 여순사건 희생자 유해. 전남광주통합시 제공.

여수·순천 10·19사건 희생자로 추정되는 유해에 대한 봉안식이 열린다.

전남광주통합특별시는 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회 주관으로 오는 16일 구례실내체육관에서 ‘여순사건 희생자 유해발굴 봉안식’이 개최된다고 12일 밝혔다.

봉안되는 유해는 구례 차독골에서 발굴됐다. 2025년 12월 시작된 구례 차독굴 유해발굴에서는 유해 5구와 부분유해 2구가 수습됐다. 탄피와 고무신 등 93점의 유류품도 수습됐다. 수습된 유해와 유류품은 세척과 보존처리, 감식과 분석 등 과정을 거쳤다.

차독골에서는 1949년 여순사건 당시 국군 토벌대기 30여 명을 총살한 뒤 인근 마을 청년들을 동원해 시신을 묻은 것으로 추정됐던 곳이다. 구례에서 전북 남원으로 넘어가는 경계 지점으로 당시 토벌대 사령부가 설치된 곳에서 4㎞ 떨어진 외딴곳이었다.

봉안식은 여순사건 유족 등이 참석한 가운데 경과보고를 시작으로 추도사, 최종보고, 추모제례, 헌화, 유해 운구, 안치 순으로 진행된다.

봉안식을 마친 유해는 세종 추모의 집에 안치되며 유족 채혈과 유전자 검사를 추진해 희생자 유족을 찾을 계획이다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 “유해발굴 및 유전자 검사를 통해 여순사건의 진상을 규명하고 희생자와 유족의 한을 풀어 과거와 화해하고 국민 통합에 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글