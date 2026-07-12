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경북 농·특산물 쇼핑몰 ‘사이소’ 매출 역대 최고···소규모 농가 성장세 두드러져

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본문 요약

경북도는 자체 농·특산물 쇼핑몰인 '사이소'의 올해 상반기 매출이 역대 최고 수준을 보였다고 12일 밝혔다.

특히 소규모 농가와 지역 마을 단위 생산자의 성장세가 두드러진 것으로 파악됐다.

사이소를 통해 처음으로 온라인 판매를 시작한 소규모 생산자들이 우수한 품질과 높은 만족도를 바탕으로 고정 고객층을 확보하며 매출이 크게 늘었다.

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경북 농·특산물 쇼핑몰 ‘사이소’ 매출 역대 최고···소규모 농가 성장세 두드러져

입력 2026.07.12 12:13

수정 2026.07.12 12:33

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  • 백경열 기자

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 자체 농·특산물 쇼핑몰인 ‘사이소’의 올해 상반기 매출이 역대 최고 수준을 보였다고 12일 밝혔다.

경북도에 따르면, 지난 1~6월 사이소의 매출액은 약 249억원으로 지난해 같은 기간(230억원)보다 8.3% 증가한 것으로 집계됐다. 도는 이 같은 성장세가 이어질 경우 연간 목표치인 570억원을 달성할 것으로 기대한다.

도는 모바일 애플리케이션(앱) 기능을 개선하고 직관적인 사용자 인터페이스(UI) 및 간편결제 도입, 연계 채널 확대, 알뜰쿠폰·특가행사 제공 등 소비자 편의 중심의 서비스를 강화한 것이 주효했다고 본다.

특히 소규모 농가와 지역 마을 단위 생산자의 성장세가 두드러진 것으로 파악됐다. 사이소를 통해 처음으로 온라인 판매를 시작한 소규모 생산자들이 우수한 품질과 높은 만족도를 바탕으로 고정 고객층을 확보하며 매출이 크게 늘었다.

올해 상반기 사이소에서 1억원 이상의 매출을 올린 농가 및 업체는 총 39곳으로 집계됐다. 과일·채소류(19곳)가 가장 많았으며 가공식품(7곳), 축산물(6곳), 곡류(5곳), 수산물(2곳) 등의 순으로 고르게 분포했다.

사이소 매출액 등 변화 추이. 경북도 제공

사이소 매출액 등 변화 추이. 경북도 제공

연령대별 구매 비중은 40대가 44.9%로 가장 높았고, 30대(23.2%)와 50대(19.1%)가 뒤를 이었다. 총 회원 수는 32만명을 넘어섰다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “사이소는 이제 단순한 쇼핑몰이 아니라 지역 농가와 소비자를 잇는 생활밀착형 플랫폼으로 성장하고 있다”며 “하반기에도 소비자들이 체감할 수 있는 기획과 홍보를 강화해 사이소만의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

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