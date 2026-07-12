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‘체감 38도’ 폭염에 산림청 긴급 조치···경산·포항 산림 야외작업 전면 중단

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본문 요약

산림청은 12일 오전 10시를 기해 경북 경산시와 포항시에 '폭염중대경보'가 발령됨에 따라 해당 지역 산림 분야 야외작업을 전면 중지하도록 긴급 지시했다고 밝혔다.

이에 따라 폭염특보가 발효된 지역은 여름철 산림사업장 안전사고 예방대책에 따라 낮 시간대 작업을 중단하는 등 근무시간을 탄력적으로 운영해야 한다.

특히 폭염중대경보가 내려진 경산과 포항에서는 조림지 풀베기 등 야외작업을 즉시 중단하고 작업자들을 안전한 장소로 대피시켜야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘체감 38도’ 폭염에 산림청 긴급 조치···경산·포항 산림 야외작업 전면 중단

입력 2026.07.12 12:23

  • 강정의 기자

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폭염중대경보 발령에 작업 즉시 중지·대피 지시

온열질환 사망사고 재발 방지 선제 대응

1일 서울 광화문 광장에서 민주노총 조합원들이 ‘2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표’ 기자회견을 하고 있다. 2026.7.1 이준헌 기자

1일 서울 광화문 광장에서 민주노총 조합원들이 ‘2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표’ 기자회견을 하고 있다. 2026.7.1 이준헌 기자

산림청은 12일 오전 10시를 기해 경북 경산시와 포항시에 ‘폭염중대경보’가 발령됨에 따라 해당 지역 산림 분야 야외작업을 전면 중지하도록 긴급 지시했다고 밝혔다.

이번 조치는 최근 조림지 풀베기 작업 현장에서 발생한 노동자 온열질환 사망사고와 같은 산업재해의 재발을 막기 위한 선제적 대응이다.

정부는 대통령 지시에 따라 폭염 취약계층에 대한 현장 점검과 지원 대책을 강화하고 있으며 산림청도 근로자 안전을 최우선에 두고 긴급 조치에 나섰다.

고용노동부의 ‘폭염 단계별 작업중지’ 기준에 따르면 체감온도가 38도 이상인 경우 긴급조치가 필요한 작업을 제외한 모든 옥외작업은 중지해야 한다.

이에 따라 폭염특보가 발효된 지역은 여름철 산림사업장 안전사고 예방대책에 따라 낮 시간대 작업을 중단하는 등 근무시간을 탄력적으로 운영해야 한다. 특히 폭염중대경보가 내려진 경산과 포항에서는 조림지 풀베기 등 야외작업을 즉시 중단하고 작업자들을 안전한 장소로 대피시켜야 한다.

박은식 산림청장은 “여름철 풀베기와 예초작업은 작업 강도가 높고 직사광선에 그대로 노출돼 온열질환 위험이 매우 크다”며 “산림청 소속기관과 공공기관, 지방자치단체, 유관기관은 작업 중지 지침을 철저히 이행해 온열질환 사망사고가 단 한 건도 발생하지 않도록 빈틈없이 관리해 달라”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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