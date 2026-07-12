대구, 7월 정기분 재산세 부과···“31일까지 납부해야”

대구시는 지역 주택 및 건축물 등의 소유자에게 올해 7월 정기분 재산세 2585억원을 부과했다고 12일 밝혔다.

이번에 부과된 재산세는 총 121만7000건으로 지난해에 비해 약 2만2000건, 85억원(3.4%)이 증가한 규모다. 과세 유형별로는 주택이 57억원(4.6%), 건축물은 28억원(2.2%) 증가한 것으로 집계됐다.

대구시는 공동주택 공시가격이 소폭 하락(0.78%)했음에도 신축 입주 등으로 전년 대비 과세 대상 주택이 1만7000건, 건축물이 5000건 늘어 재산세 부과액도 증가한 것으로 분석했다.

구·군별로는 수성구가 624억원으로 가장 많고 달서구 501억원, 동구 360억원, 북구 334억원 등의 순이었다. 재산세 납부 기간은 오는 16일부터 31일까지다. 납부기한을 넘기면 납부지연가산세(3%)를 추가로 부담해야 한다.

한편 최근 거주지 변동으로 고지서를 받지 못했거나 재산세와 관련해 궁금한 사항이 있는 경우 구·군 세무부서로 문의하면 된다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “다양한 납부 방법을 활용해 기한 내 꼭 납부해 주시기를 당부드린다”고 말했다.