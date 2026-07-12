올해 첫 ‘폭염중대경보’ 발령···질병청 “야외활동 각별히 주의해야”

무더위로 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 12일 경북남부 일부 지역에 올해 첫 폭염중대경보가 발령됐다.

질병관리청에 따르면 이날 오전 10시 경북 경산시와 포항시에 첫 폭염중대경보가 내려졌다. 폭염중대경보는 일 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 이어지는 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상인 상태가 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.

질병청은 폭염이 열사병과 열탈진 등 온열질환뿐 아니라 심뇌혈관질환과 호흡기질환, 신장질환 등 기존 질환을 악화시켜 입원과 사망 위험을 높일 수 있다고 설명했다. 특히 폭염중대경보 단계에서는 건강한 사람도 중증 온열질환이 발생할 수 있는 만큼 논·밭 작업이나 건설현장 작업, 야외 체육활동과 행사 등을 즉시 중단하거나 연기해야 한다고 안내했다.

질병청이 2016∼2024년 기온자료와 사망원인 자료를 분석한 결과에서도 폭염중대경보 수준인 체감온도 38도에서는 65세 이상 고령층의 전체 사망 위험이 평상시보다 19%, 심혈관질환 사망 위험은 16% 높아지는 것으로 나타났다. 65세 미만에서는 전체 사망 위험이 4%, 심혈관질환 사망 위험이 7% 증가했다.

질병청은 폭염중대경보 시 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’으로 모든 야외활동 중단, 무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동해 휴식, 가족과 주변 이웃 및 어르신의 안전과 안부 확인을 제시했다.

무더위로 인해 국내 온열질환자도 지속해서 발생하고 있다. 질병청의 ‘온열질환 응급실감시체계’에 따르면 지난 10일까지 전국에서 발생한 온열질환자는 535명, 추정 사망자는 2명으로 집계됐다. 지난해에는 총 4460명의 온열질환자와 29명의 추정 사망자가 발생했으며, 특히 7월20일부터 31일까지 전체 환자의 약 30%, 사망자의 약 35%가 집중됐다.

임승관 질병관리청장은 “폭염중대경보 시에는 건강한 사람에게도 폭염이 심각한 영향을 미칠 수 있다”며 “어르신, 장애인, 임신부, 어린이, 기저질환자 등 폭염에 더욱 취약한 분들은 각별히 주의해달라”고 밝혔다.