광고 아닌 척 “붓기 잘 빠져, 주변서 호평” 수술 후기···공정위, ‘뒷광고’ 강남 성형외과에 시정명령

홍보 모델에게 금전적 지원을 하고 이를 숨긴 채 온라인에 긍정적인 수술 후기를 올리도록 한 서울 강남·서초 소재 성형외과들이 적발됐다.

공정거래위원회는 12일 모델에게 수술비 할인 등 경제적 대가를 제공하고 의료미용 애플리케이션(앱), 인터넷 카페, 병원 홈페이지 등에 수술 후기를 작성시킨 3개 성형외과에 시정명령을 내렸다고 밝혔다. 모델들은 해당 후기에서 협찬 사실을 밝히지 않았다.

적발된 병원은 서울 강남·서초구 소재 뷰 성형외과, 디에이 성형외과, 에이비 성형외과의원이다.

공정위 조사 결과, 이들 병원은 조직적으로 광고를 진행한 것으로 드러났다. 서류심사 등을 거쳐 모델을 미리 선발한 뒤 광고 계약을 체결하고, 후기 글자 수를 지정하거나 수술 전후 사진 첨부를 요구하는 등 작성 과정 전반을 관리했다. 뷰 성형외과와 디에이 성형외과는 모델로부터 보증금을 먼저 받고 약속한 후기가 모두 올라오면 이를 돌려주는 방식으로 운영했다.

모델들은 “수술한 걸 까먹을 정도로 불편한 점이 없다” “붓기가 잘 빠져서 그런지 주변 사람들이 잘 어울린다고 얘기한다” 등 긍정적인 후기를 남겼다. 병원들은 이러한 글을 자사 홈페이지에 게시하며 ‘순수한 후기’인 것처럼 홍보했지만, 모델과의 경제적 거래 사실은 공개하지 않았다.

위법 행위는 5년 이상 지속됐다. 뷰 성형외과는 2021년 4월부터 지난 5월까지, 에이비 성형외과는 2021년부터 지난 5월까지, 디에이 성형외과는 2018년부터 지난해 11월까지 같은 방식의 광고를 이어온 것으로 조사됐다.

공정위는 이 같은 광고 행위가 소비자의 합리적 구매 선택을 방해하는 표시광고법 위반 사안으로 판단했다. 표시광고법 제3조는 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 광고를 금지하고 있다.

공정위는 “수술 후기는 소비자가 성형외과를 선택할 때 매우 중요하게 고려하는 요소”라며 “최근 후기를 활용한 광고가 증가하는 만큼 유사 사례를 지속해서 감시하겠다”고 밝혔다. 아울러 조사 과정에서 확인한 의료법 위반 의심 사항은 보건복지부에 공유하고, 필요한 후속 조치를 요청했다.