더 많은 혜택 준다더니 “16일부터 e음 캐시백 일시 중단”…박찬대 시장, 취임하자마자 ‘공약 파기’

박 시장 “지선 앞 급조됐던 정책 탓 예산 조기 소진” “시민께 불편 드려 송구…안정적 운영 위한 조치”

박찬대 인천시장이 지역 화폐인 인천 e음 카드 캐시백을 오는 16일부터 중단하기로 했다. 박 시장은 이번 6·3지방선거에서 당선돼 취임하면 즉시 유정복 전 인천시장보다 훨씬 많은 혜택을 주겠다고 공약했지만, 취임하자마자 ‘공수표’가 됐다.

박 시장은 지난 10일 기자회견을 열고 “현재 확보된 예산만으로는 인천 e음 카드 캐시백을 지급하지 못해 오는 16일부터 캐시백 전체를 일시 중단할 예정”이라고 밝혔다.

인천시는 인천e음 카드 캐시백을 애초 30억원 이하 일반 가맹점에서 10%를 제공했다.

하지만 유정복 전 인천시장은 6·3 지방선거 두 달을 앞둔 지난 4월 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 시민들을 위해 민생 추경 예산 1657억원을 편성해 e음 카드 캐시백을 5~7월까지 3개월간 10%에서 20%로 두 배 확대하고, 사용한도도 30만원에서 50만원으로 상향, 조정했다.

박 시장은 6·3 지방 선거기간 유 전 시장보다 더 많은 혜택을 주겠다고 시민들과 약속했다.

박 시장은 당선되면 취임 직후인 7월 1일 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 위해 2차 추경으로 2400억원을 편성, 인천 e음 카드의 캐시백을 20% 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 상향, 추석 장바구니까지 넉넉하게 채울 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

박 시장은 유 전 시장보다 40% 많은 2차 추경 방안까지 발표했다. 2차 추경은 이재명 정부의 법인세 초과세수에 따라 인천시 법인 지방소득세가 600억 증가할 것으로 추정되고, 하나금융지주 본사를 인천에 유치하면서 우발세수 1000억원에 지난해 쓰고 남은 잉여금을 조정하면 지방채를 발행하지 않고도 큰 문제 없다고 강조했다.

그러나 취임하자마자 ‘재정난’을 이유로 캐시백 전면 중단을 선언한 것이다.

박 시장은 “올해 인천 e음 예산이 지난해보다 1000억원 증가한 2581억원으로 편성했지만, 지방선거를 목전에 두고 준비되지 않은 정책이 급조되면서 예산이 16일쯤 모두 소진될 것으로 예상된다”고 말했다.

이어 “시민들께 불편을 드려 송구하지만 재정을 바로 세우고 인천 e음 카드를 안정적으로 운영하기 위한 불가피한 조치인 만큼, 이해를 부탁드린다”고 덧붙였다.

인천시는 이를 위해 재정예산개혁TF를 구성해 재정구조를 개선해 빠르게 대책을 만들어 e음 카드 캐시백이 조속히 시행될 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

그러나 행정안전부의 지방재정 365를 보면, 2024년 말 기준 인천시 채무비율은 11.28%로 가장 낮다. 서울은 21.53%, 부산 16.55%, 대구 19.12%, 광주 21.93%, 대전 17.5%, 울산 13.06%, 세종 18.53% 이다.

2025년 말 기준 인천시 채무는 2조3119억원으로, 채무비율은 13.2%이다.

인천의 한 시민은 “유 전 시장이 재정이 어려운데도 캐시백을 확대해 포퓰리즘이라고 비판했다면 이해하지만, 박 시장은 오히려 더 퍼주겠다고 해 놓고 취임하자마자 재정난을 이유로 아예 캐시백을 중단하는 것은 시민과의 약속을 팽개치는 행위”라고 말했다.