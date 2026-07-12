미국, 드론 기지 등 140곳 공습에···이란, 미군 시설 요격 맞대응

종전 양해각서(MOU) 협상 파행, ‘휴전 종료’ 선언과 동시에 미국과 이란이 대규모 공습을 주고받으며 다시 포성이 중동을 뒤덮었다. 양국 정상이 MOU 합의문에 서명하고 ‘60일 협상’을 시작한 지 23일 만이다.

이란은 미군 공습에 대응해 중동 내 미국 목표물을 대상으로 한 공격을 개시했다고 이란 국영방송 IRIB 등이 12일(현지시간) 보도했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 쿠웨이트와 바레인·요르단 등 걸프국 내 미군 기지에 드론 공격을 벌였으며, 요르단에 있는 미군 시설 중 지휘통제센터와 MQ-9 드론 격납고를 파괴했다고 밝혔다. 또 오만 두쿰항에 있는 미 항공모함 물류 지원 시설과 급유 시설을 공격했다고 했다.

IRGC는 이날 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 밝혔다. IRGC는 성명에서 “외세 간섭과 호르무즈 해협 항로의 불법적 지정에 대해 단호히 대응하고 통항량 증가 흐름이 차질을 빚을 것이라고 사전에 발표했다”며 “불과 몇 시간 전 이런 경고가 무시됐고 외세의 선동으로 여러 선박이 승인되지 않은 항로로 통항을 시도했다”고 주장했다.

이에 앞서 미군 중부사령부(CENTCOM)는 “지상 및 해상 전투기, 드론, 해군 함정에서 발사한 정밀 유도 무기로 이란의 군사 목표물 약 140곳을 타격했다”고 밝혔다. 목표물에는 이란 미사일·드론 기지, 탄약저장시설과 통신망, 해안 감시 시설 등이 포함됐다. 이는 호르무즈 해협에서 벌어진 이란의 상선 공격 이후 시작된 미군의 세 번째 공습이다.

뉴욕타임스(NYT)는 “미 국방부에 따르면, 이는 전쟁 발발 이후 가장 강력한 공습 중 하나”라고 보도했다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 엑스에 “이란은 잘못된 선택을 했다. 이제 그 대가를 치러야 할 것”이라고 썼다.

미국과 이란은 지난달 종전 MOU 체결 후 호르무즈 해협 통제권을 놓고 물리적 충돌을 이어가고 있다. 미국은 지난 8일 이틀간 이란 남부 지역에 공습을 단행했고, 이란도 걸프국 내 미군 주요 시설을 겨냥해 맞대응했다. 양국은 종전 MOU 서명 9일 만인 지난달 26일에도 이틀에 걸쳐 공습과 보복 공격을 주고받았다.