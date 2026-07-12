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폭염 취약계층 많은 포항·경산···사상 첫 ‘폭염중대경보’에 “야외작업 중단, 취약계층 보호”

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본문 요약

경북 포항시와 경산시에 12일 사상 첫 '폭염중대경보'가 내려진 가운데 해당 지자체에서도 야외작업 중단 지시를 내리는 등 안전사고 예방에 나섰다.

포항시는 이날 폭염중대경보 발령에 따라 취약계층 보호와 무더위쉼터 확대 운영, 야외작업장 안전관리 등 현장 중심의 폭염 대응체계를 강화했다고 밝혔다.

시는 지역 내 사업장 등에 긴급한 작업을 제외한 야외작업 전면 중지를 지시하고, 노동자 보호조치를 철저히 시행할 것을 당부했다.

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폭염 취약계층 많은 포항·경산···사상 첫 ‘폭염중대경보’에 “야외작업 중단, 취약계층 보호”

입력 2026.07.12 13:44

수정 2026.07.12 13:58

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  • 백경열 기자

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폭염경보가 내려진 지난 11일 대구 중구 공평네거리에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스

폭염경보가 내려진 지난 11일 대구 중구 공평네거리에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스

사상 첫 ‘폭염중대경보’가 내려진 경북 포항시와 경산시가 12일 야외 작업 중단 지시를 비롯한 안전사고 예방에 나섰다.

포항시는 취약 계층 보호와 무더위 쉼터 확대 운영, 야외 작업장 안전 관리 등 현장 중심의 폭염 대응 체계를 강화했다고 밝혔다. 지역 내 사업장 등에는 긴급한 작업을 제외한 야외 작업 전면 중지를 지시하고, 노동자 보호 조치를 철저히 시행할 것을 당부했다. 온열 질환 및 안전사고 예방을 위해 실외 작업 현장 점검도 강화할 것을 촉구했다.

특히 저소득층과 홀몸 어르신 등 폭염 취약 계층의 안전을 위해 이·통장 및 자율 방재단을 활용, 읍·면·동과 농촌 지역을 중심으로 강도 높은 현장 점검을 실시한다. 또 전력 사용이 집중되는 시간대에는 안부 확인과 건강 상태 모니터링을 강화한다.

포항시는 지역 내 경로당 643곳과 야외 무더위 쉼터 5곳, 공공시설 29곳 등 총 677곳의 무더위 쉼터를 운영 중이다. 폭염이 장기화될 경우 운영 시간을 한시적으로 연장하거나 추가 개방하는 등의 조치도 고려할 예정이다.

또 도심 열섬 현상 완화와 체감 온도 저감을 위해 총 6대의 살수차를 투입해 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 도로 살수 작업도 벌인다.

경산시는 독거노인 1만5778명과 기초생활수급자 1만6475명, 장애인 2146명 등 3만4399명의 폭염 취약 계층이 거주하고 있다. 시는 우선 ‘재난 도우미’로 정한 마을 이·통장과 사회복지사, 생활지원사 등을 통해 취약 계층의 안전과 안부를 묻는 활동을 강화한다. 재난안전문자·마을 방송·가두 방송·SNS 등을 적극 활용한다.

경산시는 ‘무더위 휴식 시간제’도 철저히 지킬 것을 당부했다. 하루 중 가장 무더운 시간대인 오후 2~5시 공공 분야에서 일하는 야외 노동자의 휴식을 의무화(민간은 권고)하는 조치다. 폭염 특보(경보·중대 경보)가 발령되면 건설 노동자와 노약자, 학생 등이 적용을 받는다. 폭염 대비 살수차(7대), 무더위 쉼터 등의 운영도 강화된다.

한편 이날 경북도는 일선 시·군에 폭염대책 추진 및 상황 유지 관리를 지시했다. 특히 폭염 취약 시간대인 낮 12시부터 오후 4시까지 마을 순찰대 등을 활용해 비닐하우스, 영농 작업장(논밭 등)을 돌며 점검을 강화해 줄 것을 당부했다.

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