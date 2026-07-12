캐리어 그냥 보관했다간 낭패…여행 후 이것만은 꼭

여행을 다녀온 뒤 가장 미루기 쉬운 일은 짐 정리다. 세탁할 옷만 꺼낸 채 캐리어를 닫아 구석에 밀어두거나, 며칠 동안 그대로 방치하는 경우도 적지 않다. 하지만 여행 직후 캐리어를 어떻게 관리하느냐에 따라 다음 여행의 쾌적함은 물론 제품의 수명도 달라질 수 있다.

가장 먼저 해야 할 일은 캐리어를 완전히 비우는 것이다. 사용한 옷이나 세면도구는 물론 영수증, 지도, 생수병, 간식 봉지처럼 여행 중 무심코 넣어둔 물건까지 모두 꺼내는 것이 좋다. 내부 포켓도 빠뜨리지 않고 확인해야 한다. 시간이 지나면 음식 부스러기나 액체가 얼룩과 악취의 원인이 될 수 있기 때문이다.

짐을 모두 비웠다면 캐리어를 활짝 연 채 통풍이 잘되는 곳에서 충분히 말리는 것이 좋다. 캐리어는 여행 내내 공항과 기차역, 도로, 숙소 바닥 등 다양한 환경을 거친다. 바퀴에는 흙과 먼지가 묻고, 내부에는 습기와 미세먼지가 남기 쉽다. 전문가들은 최소 몇 시간에서 반나절 정도는 내부를 환기시키는 것을 권한다. 습기가 남은 상태로 밀폐하면 곰팡이나 세균이 번식하기 쉬운 환경이 만들어질 수 있다.

특히 여름철에는 젖은 수영복이나 땀에 젖은 옷, 비를 맞은 짐 등을 담으면서 내부 습도가 높아질 가능성이 크다. 이런 상태에서 그대로 문을 닫아두면 냄새가 배거나 곰팡이가 생길 수 있다. 내부의 먼지와 모래는 진공청소기나 부드러운 브러시로 제거하고, 얼룩은 물을 적신 천에 중성세제를 소량 묻혀 닦아낸다. 이후 마른 천으로 한 번 더 닦아 물기를 제거하면 된다. 향이 강한 탈취제를 뿌리기보다 충분히 건조하는 것이 냄새를 없애는 데 더 효과적이다.

의외로 가장 많은 오염이 쌓이는 곳은 바퀴다. 공항 바닥과 보도, 도로를 지나며 먼지와 머리카락, 작은 돌 등이 끼기 쉽다. 그대로 사용하면 회전이 둔해지거나 소음이 커질 수 있다. 바퀴에 낀 이물질을 제거하고 젖은 천으로 닦은 뒤 완전히 말리면 훨씬 부드럽게 움직인다.

손잡이와 바닥도 함께 닦아주는 것이 좋다. 여러 사람이 이용하는 시설에서 자주 접촉하는 부분인 만큼 오염도가 높은 편이다. 물티슈나 부드러운 천으로 닦아내는 것만으로도 위생 관리에 도움이 된다.

지퍼도 한 번 점검해볼 필요가 있다. 먼지나 모래가 끼어 있으면 지퍼가 뻑뻑해지거나 손상될 수 있다. 이물질을 제거한 뒤 여러 번 여닫아 움직임을 확인하면 이상 여부를 쉽게 확인할 수 있다. 억지로 힘을 주기보다 걸리는 부분을 먼저 살펴보는 것이 제품 손상을 막는 방법이다.

보관 환경도 중요하다. 직사광선이 오래 드는 베란다나 습한 창고는 피하는 것이 좋다. 실내의 건조한 장소에 보관하고, 내부에는 제습제를 넣어두면 습기를 줄이는 데 도움이 된다. 캐리어 위에 무거운 짐을 장기간 올려두면 외관이 변형되거나 프레임에 무리가 갈 수 있어 주의해야 한다.