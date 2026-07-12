러시아 유류시설 때리던 우크라이나, 유조선으로 타격 확대···“크림반도, 고립된 섬 될 것”

우크라이나가 러시아 정유시설 등 에너지 인프라를 겨냥하던 원거리 타격을 유조선 등 선박으로까지 확대하고 있다.

우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 11일(현지시간) 로버트 마디아르 브로우디 우크라이나 무인체계군 사령관을 인용해 이날 아조프해에서 유조선 21척, 예인선 4척, 벌크선 2척, 특수선박 1척 등 총 28척을 드론으로 타격해 73차례 명중시켰다고 보도했다.

우크라이나군 총참모부는 이들 선박이 국제 제재를 우회해 원유와 석유제품을 실어나르며 러시아의 전쟁 자금줄 역할을 해왔다고 설명했다. 총참모부는 예인선과 벌크선 등은 러시아군의 군수 지원과 항만 인프라를 뒷받침하는 역할을 한다고 덧붙였다.

브로우디 사령관은 텔레그램채널에 “그림자 선단이 눈에 띄게 줄고 있다”며 “케르치해협 통행이 멈춘 것으로 보인다”고 밝혔다. 아조프해는 크림반도 동쪽에 위치한 흑해로 이어지는 바다다. 우크라이나는 전날부터 크림반도 인근에서 유조선 10척 등 러시아 선박 13척을 타격한하는 등 작전을 벌여왔다.

로이터통신은 러시아 곡물 수출업계 소식통 3명을 인용해 러시아가 돈강-아조프 운하 항행을 일시 중단했으며, 국경수비대가 케르치해협 통과 신청 접수도 끊었다고 전했다. 러시아 밀 수출의 최대 4분의 1이 아조프해를 거치는 것으로 추산되는 가운데, 이번 타격 여파로 유럽 증권시장에서 밀 선물 가격이 최대 4% 올라 6주 만에 최고치를 기록했다고 로이터통신은 덧붙였다.

영국 일간 텔레그래프도 이날 우크라이나가 크림반도를 육·해·공으로 봉쇄하는 작전을 벌이고 있다고 평가했다. 텔레그래프는 우크라이나 드론이 크림반도와 러시아를 잇는 육상 회랑과 철도망을 먼저 타격한 뒤 에너지·방공 인프라로 공격 범위를 넓혔으며, 이번 주 들어 아조프해 유조선까지 타격 대상을 확대했다고 전했다.

텔레그래프는 우크라이나가 이달 1일부터 8일 사이 에너지 시설 50곳을 타격했다고 주장했다고 전하면서, 크림반도에서 정전과 물 부족이 이어지고 있으며 호텔 예약의 79%가 취소됐다고 보도했다. 미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관은 지난달 “크림반도가 드론에 의해 고립되고 있다. 가까운 미래에 반도는 섬이 될 것”이라고 밝힌 바 있다고 텔레그래프는 전했다.